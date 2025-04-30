Россиян пугают вспышкой холеры

Сообщения о том, что в России зафиксирована вспышка холеры и Роспотребнадзор рассылает работодателям письмо с рекомендациями по предотвращению распространения заболевания, оказались фейковыми. Информацию опровергли в самом ведомстве. Об этом URA.RU сообщает в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с угрозой распространения острой инфекции, вызванной бактериями Vibrio cholerae (холера) направляет рекомендации по использованию воды в питьевых целях и предлагает довести их до местного населения», — говорится в письме. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что документ поддельный.
В ведомстве назвали информацию недостоверной, а также опровергли данные о распространении вируса. «Обращаем ваше внимание на распространение в сети еще одного поддельного письма „Об использовании воды в питьевых целях в условиях угрозы острой холерной инфекции“, якобы подписанного главой Роспотребнадзора Анной Поповой», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Там также подчеркнули, что за последние 20 лет зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры, речи о вспышке заболевания не идет.
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