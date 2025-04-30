На Украине забили тревогу из-за популярности российского контента на YouTube

Русскоязычный детский контент на YouTube набирает популярность на Украине
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Среди украинских детей большой популярностью пользуются русскоязычные видео про компьютерные игры, считают на Украине
Среди украинских детей большой популярностью пользуются русскоязычные видео про компьютерные игры, считают на Украине Фото:

Русскоязычный контент доминирует на YouTube среди украинских детей. Об этом заявил руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Андрей Коваленко.

«Россия, к сожалению, оккупировала детский YouTube игровым контентом, шортс (формат коротких видео на YouTube — ред.) переполнен их продуктом», — сообщил Коваленко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что через 10-15 лет эти украинские дети будут заниматься развитием своей страны. Коваленко пояснил, что украинские патриотические блогеры не охватывают детскую аудиторию, так как снимают контент для взрослых про политику.

Ранее украинский актер Богдан Бенюк призывал физически наказывать детей за использование русского языка, чтобы они забыли его навсегда. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

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Русскоязычный контент доминирует на YouTube среди украинских детей. Об этом заявил руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Андрей Коваленко. «Россия, к сожалению, оккупировала детский YouTube игровым контентом, шортс (формат коротких видео на YouTube — ред.) переполнен их продуктом», — сообщил Коваленко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что через 10-15 лет эти украинские дети будут заниматься развитием своей страны. Коваленко пояснил, что украинские патриотические блогеры не охватывают детскую аудиторию, так как снимают контент для взрослых про политику. Ранее украинский актер Богдан Бенюк призывал физически наказывать детей за использование русского языка, чтобы они забыли его навсегда. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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