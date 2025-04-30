Звезда сериала «Реальные пацаны» попал под уголовное преследование

Пермский актер и депутат Армен Бежанян попал под уголовное преследование
© Служба новостей «URA.RU»
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Армен Бежанян подозревается в нанесении ущерба окружающей среде
Армен Бежанян подозревается в нанесении ущерба окружающей среде Фото:

Актер сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской гордумы (Пермский край) Армен Бежанян стал фигурантом уголовного дела. Следственные органы краевого СУ СК подозревают его в нанесении ущерба окружающей среде.

«В отношении депутата Осинской городской думы и бизнесмена Армена Бежаняна возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, оно связано с нарушение правил охраны и использования недр», — пишет портал «В курсе.ру», уточняя, что сумма ущерба оценивается в 140 млн рублей.

URA.RU направило запрос в СУ СК по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Получить комментарий Бежаняна агентству не удалось, он недоступен для связи.

Ранее Бежанян уже попадал под уголовное преследование — его обвиняли в незаконном оформлении земельных участков с целью экономии на арендной плате. После длительных судебных тяжб уголовное преследование депутата было признано незаконным. 

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Актер сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской гордумы (Пермский край) Армен Бежанян стал фигурантом уголовного дела. Следственные органы краевого СУ СК подозревают его в нанесении ущерба окружающей среде. «В отношении депутата Осинской городской думы и бизнесмена Армена Бежаняна возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, оно связано с нарушение правил охраны и использования недр», — пишет портал «В курсе.ру», уточняя, что сумма ущерба оценивается в 140 млн рублей. URA.RU направило запрос в СУ СК по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Получить комментарий Бежаняна агентству не удалось, он недоступен для связи. Ранее Бежанян уже попадал под уголовное преследование — его обвиняли в незаконном оформлении земельных участков с целью экономии на арендной плате. После длительных судебных тяжб уголовное преследование депутата было признано незаконным. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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