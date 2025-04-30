Звезда сериала «Реальные пацаны» попал под уголовное преследование

Актер сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской гордумы (Пермский край) Армен Бежанян стал фигурантом уголовного дела. Следственные органы краевого СУ СК подозревают его в нанесении ущерба окружающей среде.
«В отношении депутата Осинской городской думы и бизнесмена Армена Бежаняна возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, оно связано с нарушение правил охраны и использования недр», — пишет портал «В курсе.ру», уточняя, что сумма ущерба оценивается в 140 млн рублей.
URA.RU направило запрос в СУ СК по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Получить комментарий Бежаняна агентству не удалось, он недоступен для связи.
Ранее Бежанян уже попадал под уголовное преследование — его обвиняли в незаконном оформлении земельных участков с целью экономии на арендной плате. После длительных судебных тяжб уголовное преследование депутата было признано незаконным.
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