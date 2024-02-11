Звезда «Реальных пацанов» Бежанян помирился с прокурором

12 февраля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Армен Бежанян поблагодарил прокурора (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Депутат думы Осинского городского округа (Пермский край), звезда сериала «Реальные пацаны» и бизнесмен Армен Бежанян помирился с прокурором Равилем Кучукбаевым, который несколько лет назад вручал ему обвинительное заключение по уголовному делу. Примирению способствовал турнир по борьбе, в котором участвовал сын Бежаняна, а награды вручали представители прокуратуры. «Все-таки жизнь приносит разные „фокусы“!!! Еще пару лет назад я получал „обвинительное заключение“ с подписью этого прокурора, а сегодня он вручает приз победителя моему сыну!!!» — написал Бежанян в соцсети «ВКонтакте», опубликовав совместное фото с сыном и прокурором Осинского округа Кучукбаевым. Ранее Бежаняна обвинили в незаконном оформлении земельных участков с целью экономии на арендной плате. В итоге длительных разбирательств суд признал уголовное преследование незаконным. Бежанян потребовал и получил от государства компенсацию. В 2021 году у актера снова возникли споры с мэрией из-за земли. Арбитражный суд обязал его выплатить государству 387,4 тысячи рублей.

Депутат думы Осинского городского округа (Пермский край), звезда сериала «Реальные пацаны» и бизнесмен Армен Бежанян помирился с прокурором Равилем Кучукбаевым, который несколько лет назад вручал ему обвинительное заключение по уголовному делу. Примирению способствовал турнир по борьбе, в котором участвовал сын Бежаняна, а награды вручали представители прокуратуры. «Все-таки жизнь приносит разные „фокусы“!!! Еще пару лет назад я получал „обвинительное заключение“ с подписью этого прокурора, а сегодня он вручает приз победителя моему сыну!!!» — написал Бежанян в соцсети «ВКонтакте», опубликовав совместное фото с сыном и прокурором Осинского округа Кучукбаевым. Ранее Бежаняна обвинили в незаконном оформлении земельных участков с целью экономии на арендной плате. В итоге длительных разбирательств суд признал уголовное преследование незаконным. Бежанян потребовал и получил от государства компенсацию. В 2021 году у актера снова возникли споры с мэрией из-за земли. Арбитражный суд обязал его выплатить государству 387,4 тысячи рублей.