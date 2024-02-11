11 февраля 2024

Звезда «Реальных пацанов» Бежанян помирился с прокурором

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Армен Бежанян. Актер из сериала «Реальные пацаны». Пермь, бежанян армен
Армен Бежанян поблагодарил прокурора (архивное фото) Фото:

Депутат думы Осинского городского округа (Пермский край), звезда сериала «Реальные пацаны» и бизнесмен Армен Бежанян помирился с прокурором Равилем Кучукбаевым, который несколько лет назад вручал ему обвинительное заключение по уголовному делу. Примирению способствовал турнир по борьбе, в котором участвовал сын Бежаняна, а награды вручали представители прокуратуры.

«Все-таки жизнь приносит разные „фокусы“!!! Еще пару лет назад я получал „обвинительное заключение“ с подписью этого прокурора, а сегодня он вручает приз победителя моему сыну!!!» — написал Бежанян в соцсети «ВКонтакте», опубликовав совместное фото с сыном и прокурором Осинского округа Кучукбаевым.

Ранее Бежаняна обвинили в незаконном оформлении земельных участков с целью экономии на арендной плате. В итоге длительных разбирательств суд признал уголовное преследование незаконным. Бежанян потребовал и получил от государства компенсацию. В 2021 году у актера снова возникли споры с мэрией из-за земли. Арбитражный суд обязал его выплатить государству 387,4 тысячи рублей.

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Депутат думы Осинского городского округа (Пермский край), звезда сериала «Реальные пацаны» и бизнесмен Армен Бежанян помирился с прокурором Равилем Кучукбаевым, который несколько лет назад вручал ему обвинительное заключение по уголовному делу. Примирению способствовал турнир по борьбе, в котором участвовал сын Бежаняна, а награды вручали представители прокуратуры. «Все-таки жизнь приносит разные „фокусы“!!! Еще пару лет назад я получал „обвинительное заключение“ с подписью этого прокурора, а сегодня он вручает приз победителя моему сыну!!!» — написал Бежанян в соцсети «ВКонтакте», опубликовав совместное фото с сыном и прокурором Осинского округа Кучукбаевым. Ранее Бежаняна обвинили в незаконном оформлении земельных участков с целью экономии на арендной плате. В итоге длительных разбирательств суд признал уголовное преследование незаконным. Бежанян потребовал и получил от государства компенсацию. В 2021 году у актера снова возникли споры с мэрией из-за земли. Арбитражный суд обязал его выплатить государству 387,4 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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