Родители воспитанников детского сада №251 в Челябинске пожаловались на истязания малышей. Они рассказали URA.RU, что у детей начали появляться синяки и они стали отказываться посещать садик. После установки в группе видеокамеры оказалось, что насилие к ребятам применяют воспитатель и няня.
«Наши дети посещают третью младшую группу „Ладушки“. Раньше были единичные случаи, что кто-то из ребят возвращался из садика с синяками, мы установили камеру. Весной дети стали отказываться от посещения садика, утром начались массовые истерики. Мы с другими родителями решили посмотреть записи и оказалось, что наших малышей бьют, таскают за руки, закрывают в спальне и всячески запугивают воспитатель с няней», — рассказала одна из мам на условиях анонимности.
Родителям вместе с заведующей удалось просмотреть всего один час за один день видеозаписи, где явно было видно насилие по отношению к детям. Они успели тайно записать это на камеру телефона и насчитали семь эпизодов только за час.
«Заведующая никак не прокомментировала произошедшее, более того, она просила не рассказывать об увиденном другим родителям. Воспитатель еще какое-то время проработал в нашей группе, няня ушла на больничный. Затем, со слов заведующей, они были уволены», — пояснили родители.
По этому поводу было созвано родительское собрание, где мамы обратились к заведующей с просьбой посмотреть все записи. По словам родителей, она сначала согласилась, но затем отказала даже пришедшему сотруднику полиции, сославшись на отсутствие сотрудника, который отвечает за видеозаписи.
«Мы написали заявления в прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка, Комитет по делам образования и в полицию, у нас очень много вопросов. Дадут ли нам архив записей, почему сотрудников садика не отстранили после инцидента, почему заведующая сразу не рассказала родителям о происшествии?», — добавляют обеспокоенные родители. Они также просят установить в группе онлайн-камеры, чтобы следить за детьми самостоятельно.
Редакция URA.RU направила запросы в пресс-службы прокуратуры и полиции. Сообщение было зарегистрировано в ОП Тракторозаводский 29 апреля. Подробные комментарии будут опубликованы сразу после получения.
Обновлено в 16:08
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, жалоба получена 30 апреля. Организована проверка.
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