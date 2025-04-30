В Челябинске родители пожаловались на истязания детей в садике. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Воспитатель и няня дергали за руки и запугивали детей
Воспитатель и няня дергали за руки и запугивали детей Фото:

Родители воспитанников детского сада №251 в Челябинске пожаловались на истязания малышей. Они рассказали URA.RU, что у детей начали появляться синяки и они стали отказываться посещать садик. После установки в группе видеокамеры оказалось, что насилие к ребятам применяют воспитатель и няня.

«Наши дети посещают третью младшую группу „Ладушки“. Раньше были единичные случаи, что кто-то из ребят возвращался из садика с синяками, мы установили камеру. Весной дети стали отказываться от посещения садика, утром начались массовые истерики. Мы с другими родителями решили посмотреть записи и оказалось, что наших малышей бьют, таскают за руки, закрывают в спальне и всячески запугивают воспитатель с няней», — рассказала одна из мам на условиях анонимности.

Родителям вместе с заведующей удалось просмотреть всего один час за один день видеозаписи, где явно было видно насилие по отношению к детям. Они успели тайно записать это на камеру телефона и насчитали семь эпизодов только за час. 

«Заведующая никак не прокомментировала произошедшее, более того, она просила не рассказывать об увиденном другим родителям. Воспитатель еще какое-то время проработал в нашей группе, няня ушла на больничный. Затем, со слов заведующей, они были уволены», — пояснили родители.

По этому поводу было созвано родительское собрание, где мамы обратились к заведующей с просьбой посмотреть все записи. По словам родителей, она сначала согласилась, но затем отказала даже пришедшему сотруднику полиции, сославшись на отсутствие сотрудника, который отвечает за видеозаписи.

«Мы написали заявления в прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка, Комитет по делам образования и в полицию, у нас очень много вопросов. Дадут ли нам архив записей, почему сотрудников садика не отстранили после инцидента, почему заведующая сразу не рассказала родителям о происшествии?», — добавляют обеспокоенные родители. Они также просят установить в группе онлайн-камеры, чтобы следить за детьми самостоятельно.

Редакция URA.RU направила запросы в пресс-службы прокуратуры и полиции. Сообщение было зарегистрировано в ОП Тракторозаводский 29 апреля. Подробные комментарии будут опубликованы сразу после получения.

Обновлено в 16:08

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, жалоба получена 30 апреля. Организована проверка.

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Родители воспитанников детского сада №251 в Челябинске пожаловались на истязания малышей. Они рассказали URA.RU, что у детей начали появляться синяки и они стали отказываться посещать садик. После установки в группе видеокамеры оказалось, что насилие к ребятам применяют воспитатель и няня. «Наши дети посещают третью младшую группу „Ладушки“. Раньше были единичные случаи, что кто-то из ребят возвращался из садика с синяками, мы установили камеру. Весной дети стали отказываться от посещения садика, утром начались массовые истерики. Мы с другими родителями решили посмотреть записи и оказалось, что наших малышей бьют, таскают за руки, закрывают в спальне и всячески запугивают воспитатель с няней», — рассказала одна из мам на условиях анонимности. Родителям вместе с заведующей удалось просмотреть всего один час за один день видеозаписи, где явно было видно насилие по отношению к детям. Они успели тайно записать это на камеру телефона и насчитали семь эпизодов только за час.  «Заведующая никак не прокомментировала произошедшее, более того, она просила не рассказывать об увиденном другим родителям. Воспитатель еще какое-то время проработал в нашей группе, няня ушла на больничный. Затем, со слов заведующей, они были уволены», — пояснили родители. По этому поводу было созвано родительское собрание, где мамы обратились к заведующей с просьбой посмотреть все записи. По словам родителей, она сначала согласилась, но затем отказала даже пришедшему сотруднику полиции, сославшись на отсутствие сотрудника, который отвечает за видеозаписи. «Мы написали заявления в прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка, Комитет по делам образования и в полицию, у нас очень много вопросов. Дадут ли нам архив записей, почему сотрудников садика не отстранили после инцидента, почему заведующая сразу не рассказала родителям о происшествии?», — добавляют обеспокоенные родители. Они также просят установить в группе онлайн-камеры, чтобы следить за детьми самостоятельно. Редакция URA.RU направила запросы в пресс-службы прокуратуры и полиции. Сообщение было зарегистрировано в ОП Тракторозаводский 29 апреля. Подробные комментарии будут опубликованы сразу после получения. Обновлено в 16:08 По данным пресс-службы региональной прокуратуры, жалоба получена 30 апреля. Организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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