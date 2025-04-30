Онколог, экс-кандидат в мэры и депутаты: кто успел заявиться на праймериз ЕР в Кургане

Прием заявлений на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в Курганскую облдуму завершился 24 апреля, однако все фамилии претендентов стали известны только 30 апреля — после обновления данных на сайте. В последний день регистрацию прошли сразу несколько кандидатов: экс-кандидат в мэры Дмитрий Жуковский, действующий депутат облдумы Гиви Сепиашвили и депутат Олег Прозоров. Подробнее о выдвинувшихся кандидатах ПГ — в материале URA.RU.
Среди подавших документы — бывший главврач онкодиспансера Гиви Сепиашвили. Сейчас он работает врачом-онкологом в частном медицинском центре и является действующим депутатом областного парламента региона. «Выдвинут на предварительное голосование партии по Рябковскому избирательному округу №6», — следует из данных сайта ЕР.
Также на праймериз зарегистрировался депутат гордумы Дмитрий Жуковский, ранее баллотировавшийся в мэры Кургана. Сейчас он работает в городской административно-технической инспекции. В числе кандидатов, заявившихся в последний день, — Олег Прозоров, предприниматель, депутат гордумы и директор Фонда развития города Кургана. Он идет на праймериз по пятому округу.
Кроме того, в списке участников оказался замгендиректора «Глядянского лесхоза» Дмитрий Тарасов, действующий депутат думы Катайского муниципального округа (Курганская область), и гендиректор Шадринского комбината хлебопродуктов Владимир Руднев, который заявлен как сторонник партии.
По данным источников URA.RU, связанных с местными властями, некоторые из них являются техническими кандидатами или имеют мало шансов на мандат в облдуме. «Просто положено, чтобы члены партии участвовали в предварительном голосовании. Жуковский и Прозоров остаются работать в городской думе. Остальные также иемют мало шансов», — отмечают инсайдеры.
При этом в реготделении «Единой России» заявляли, что внутрипартийные праймериз проходят на равных условиях для всех участников. «Никаких „особых“ списков в Партии нет и быть не может, как не может быть и „особых“ кандидатов Электронного предварительного голосования. Сама суть праймериз такова, что все ставятся в исходно равное положение — будь то авторитетный депутат или молодогвардеец», — пояснял URA.RU замсекретаря регионального отделения ЕР Родион Вяткин. Он отмечал, что именно победители электронного предварительного голосования будут выдвинуты партией летом в качестве кандидатов в депутаты.
Ранее URA.RU сообщало, что на праймериз ЕР по выборам в Курганскую областную думу заявился председатель гордумы Кургана Игорь Прозоров. Выборы депутатов восьмого созыва пройдут в сентябре 2025 года. Курганцам предстоит избрать в региональный парламент 34 депутата.
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