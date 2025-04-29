29 апреля 2025

Спикер думы Кургана Прозоров заявился на праймериз ЕР по выборам в облдуму. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Прозоров планирует баллотироваться в областную думу в 2025 году
Игорь Прозоров планирует баллотироваться в областную думу в 2025 году Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Председатель курганской гордумы Игорь Прозоров зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» по выборам в Курганскую областную думу по Рябковскому округу №6. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональному парламенту.

«Игорь Викторович был согласован кандидатом в областную думу. Пройти в парламент по родному Рябковскому округу ему не составит труда — он опытный политик и узнаваемый депутат», — отмечают собеседники агентства. Информация о том, что председатель гордумы заявился на праймериз, также размещена на сайте «Единой России».

Прозоров занимает пост председателя гордумы с 2019 года, а депутатом является с 2004 года. В прошлом году он был единогласно переизбран депутатами восьмого созыва на должность спикера.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Прозоров планирует баллотироваться в областную думу в 2025 году. Сами выборы пройдут 14 сентября, курганцам предстоит избрать 34 депутата в региональный парламент. О том, кто уже заявился в думу и имеет высокие шансы на мандат, агентство сообщало в данном материале.

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Председатель курганской гордумы Игорь Прозоров зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» по выборам в Курганскую областную думу по Рябковскому округу №6. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональному парламенту. «Игорь Викторович был согласован кандидатом в областную думу. Пройти в парламент по родному Рябковскому округу ему не составит труда — он опытный политик и узнаваемый депутат», — отмечают собеседники агентства. Информация о том, что председатель гордумы заявился на праймериз, также размещена на сайте «Единой России». Прозоров занимает пост председателя гордумы с 2019 года, а депутатом является с 2004 года. В прошлом году он был единогласно переизбран депутатами восьмого созыва на должность спикера. Ранее источники URA.RU сообщали, что Прозоров планирует баллотироваться в областную думу в 2025 году. Сами выборы пройдут 14 сентября, курганцам предстоит избрать 34 депутата в региональный парламент. О том, кто уже заявился в думу и имеет высокие шансы на мандат, агентство сообщало в данном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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