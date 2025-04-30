В Тюменской области из-за паводков введен общий режим ЧС

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Вода в Казанском и Абатском районах подобралась вплотную к населенным пунктам
Вода в Казанском и Абатском районах подобралась вплотную к населенным пунктам Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

Режим ЧС регионального уровня введен в Тюменской области из-за паводковой ситуации в Казанском и Абатском районах. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«Вводим режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Подписал соответствующее постановление», — сообщил Моор.

Отмечается, что режим ЧС начнет действовать с 1 мая. Ранее стало известно о введении режима ЧС муниципального уровня в населенных пунктах Казанского района.

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Режим ЧС регионального уровня введен в Тюменской области из-за паводковой ситуации в Казанском и Абатском районах. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Вводим режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Подписал соответствующее постановление», — сообщил Моор. Отмечается, что режим ЧС начнет действовать с 1 мая. Ранее стало известно о введении режима ЧС муниципального уровня в населенных пунктах Казанского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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