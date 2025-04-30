В Тюменской области из-за паводков введен общий режим ЧС

Вода в Казанском и Абатском районах подобралась вплотную к населенным пунктам
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
Режим ЧС регионального уровня введен в Тюменской области из-за паводковой ситуации в Казанском и Абатском районах. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«Вводим режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Подписал соответствующее постановление», — сообщил Моор.
Отмечается, что режим ЧС начнет действовать с 1 мая. Ранее стало известно о введении режима ЧС муниципального уровня в населенных пунктах Казанского района.
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