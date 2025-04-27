27 апреля 2025

Моор объявил режим ЧС в районе Тюменской области

В Казанском районе Тюменской области из-за паводка введен режим ЧС
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Власти опасаются, что вода поднимется выше исторического максимума 2017 года
Власти опасаются, что вода поднимется выше исторического максимума 2017 года Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

Губернатор тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС в Казанском районе Тюменской области. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.

«Из-за паводка в Казанском районе введен режим ЧС. Он позволяет оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидировать его последствия», — отметил Моор.

Он добавил, что в ближайшие дни возможно достижение и превышение паводковых отметок 2017 года. «Все насыпи и дамбы в районе функционируют, мониторинг ведется в постоянном режиме», — отметил Моор.

Как сообщалось ранее, уровень воды в реке Ишим в районе Ильинки превысил отметку опасного явления. За сутки вода в реке достигла отметки в 803 сантиметра над нулем поста.

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Губернатор тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС в Казанском районе Тюменской области. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «Из-за паводка в Казанском районе введен режим ЧС. Он позволяет оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидировать его последствия», — отметил Моор. Он добавил, что в ближайшие дни возможно достижение и превышение паводковых отметок 2017 года. «Все насыпи и дамбы в районе функционируют, мониторинг ведется в постоянном режиме», — отметил Моор. Как сообщалось ранее, уровень воды в реке Ишим в районе Ильинки превысил отметку опасного явления. За сутки вода в реке достигла отметки в 803 сантиметра над нулем поста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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