Моор объявил режим ЧС в районе Тюменской области

Губернатор тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС в Казанском районе Тюменской области. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.
«Из-за паводка в Казанском районе введен режим ЧС. Он позволяет оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидировать его последствия», — отметил Моор.
Он добавил, что в ближайшие дни возможно достижение и превышение паводковых отметок 2017 года. «Все насыпи и дамбы в районе функционируют, мониторинг ведется в постоянном режиме», — отметил Моор.
Как сообщалось ранее, уровень воды в реке Ишим в районе Ильинки превысил отметку опасного явления. За сутки вода в реке достигла отметки в 803 сантиметра над нулем поста.
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