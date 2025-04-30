Прокуратура проверит садик в Челябинске после сообщения об истязании детей

В Челябинске прокуратура Тракторозаводского района начала проверку детского сада после обращения родителей, которые пожаловались на истязания детей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокуратурой Тракторозаводского района города Челябинска организована проверка по обращению законных представителей о фактах жесткого обращения с детьми воспитателем и няней детского сада МБДОУ „Детский сад 251 г. Челябинска“. Прокуратура района проверит исполнение требований законодательства об образовании, даст оценку работе руководителя детского сада», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По данным источника URA.RU, записи видеокамер были изъяты сегодня сотрудниками полиции. Сотрудники детского сада были уволены 30 апреля.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сейчас в полиции зарегистрировано девять обращений от родителей, все из одной группы. Проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося.
О насилии над детьми URA.RU рассказали родители, чьи дети приходили домой с синяками и отказывались утром идти в садик. После просмотра записей видеокамеры оказалось, что над малышами младшей группы издеваются воспитатель и няня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!