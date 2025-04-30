Курганский департамент поможет отремонтировать дом в Луганской республике

Курганская область оказывает помощь в восстановлении жилой инфраструктуры Краснодонского муниципального округа (Луганская народная республика). В городе Молодогвардейске на улице Школьной 13 начался капитальный ремонт крыши жилого дома. Об этом сообщает департамент строительства Курганской области.
В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы по демонтажу старого кровельного покрытия. А в ближайшее время планируется проведение капитального ремонта шиферной крыши с полной заменой стропильной системы и обрешетки. «Капитальный ремонт кровли обеспечивает комфортные и безопасные условия проживания жильцов дома, поэтому так важно своевременно проводить такие работы», — отметила директор департамента Ирина Саблукова.
Общая площадь ремонта составит 954 квадратных метра. В департаменте подчеркивают, что после завершения работ обновленная крыша будет надежно защищать жилье от протечек и механических повреждений, а также поможет сохранить тепло в квартирах, что особенно важно в холодный сезон.
Ранее Курганская область уже оказывала шефскую поддержку Краснодонскому муниципальному округу ЛНР, в том числе участвуя в капитальном ремонте городской стоматологической поликлиники, где также велись работы по замене кровли и обновлению инженерных систем. Регион регулярно помогает с восстановлением социальной и жилой инфраструктуры на территории ЛНР в рамках межрегионального сотрудничества.
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