Свердловского боксера-убийцу с четвертого раза признали виновным

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С 2018 года суд трижды оправдывал боксера
С 2018 года суд трижды оправдывал боксера Фото:

В Артемовском (Свердловская область) суд с четвертой попытки признал виновным боксера Евгения Верещагина, который несколько лет назад с одного удара убил местного жителя Андрея Михайлеца. Следующие девять лет мужчина проведет в колонии строго режима, рассказали в пресс-службе судов региона.

«Вердиктом присяжных Верещагин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, но заслуживающим снисхождения», — пояснили там. Боксера признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Трагедия, дело о которой уже четыре раза пересматривали в суде, случилась летом 2018 года. В поселке Буланаш между мужчинами завязался словесный конфликт, в ходе которого Верещагин ударил Михайлеца. Тот упал и потерял сознание, а через несколько дней скончался.

Суд трижды выносил оправдательные приговоры боксеру. После каждого раза прокуратура подавала апелляционную жалобу. Тогда дело направлялось на новое рассмотрение.

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В Артемовском (Свердловская область) суд с четвертой попытки признал виновным боксера Евгения Верещагина, который несколько лет назад с одного удара убил местного жителя Андрея Михайлеца. Следующие девять лет мужчина проведет в колонии строго режима, рассказали в пресс-службе судов региона. «Вердиктом присяжных Верещагин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, но заслуживающим снисхождения», — пояснили там. Боксера признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Трагедия, дело о которой уже четыре раза пересматривали в суде, случилась летом 2018 года. В поселке Буланаш между мужчинами завязался словесный конфликт, в ходе которого Верещагин ударил Михайлеца. Тот упал и потерял сознание, а через несколько дней скончался. Суд трижды выносил оправдательные приговоры боксеру. После каждого раза прокуратура подавала апелляционную жалобу. Тогда дело направлялось на новое рассмотрение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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