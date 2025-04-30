Свердловского боксера-убийцу с четвертого раза признали виновным

В Артемовском (Свердловская область) суд с четвертой попытки признал виновным боксера Евгения Верещагина, который несколько лет назад с одного удара убил местного жителя Андрея Михайлеца. Следующие девять лет мужчина проведет в колонии строго режима, рассказали в пресс-службе судов региона.
«Вердиктом присяжных Верещагин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, но заслуживающим снисхождения», — пояснили там. Боксера признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Трагедия, дело о которой уже четыре раза пересматривали в суде, случилась летом 2018 года. В поселке Буланаш между мужчинами завязался словесный конфликт, в ходе которого Верещагин ударил Михайлеца. Тот упал и потерял сознание, а через несколько дней скончался.
Суд трижды выносил оправдательные приговоры боксеру. После каждого раза прокуратура подавала апелляционную жалобу. Тогда дело направлялось на новое рассмотрение.
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