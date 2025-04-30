Пермь встала в десятибалльных пробках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятно, это связанно с укороченным рабочим днем и слякотью на дорогах
Вероятно, это связанно с укороченным рабочим днем и слякотью на дорогах Фото:

Десятибалльные пробки в 17:20 отмечены в Перми. Вероятно, это связанно с укороченным рабочим днем и слякотью на дорогах.

«Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Ленина, Комсомольском проспекте. А также на Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Локомотивной, Малкова и шоссе Космонавтов», — сказано на сервисе Яндекс Карты. 

28 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми также наблюдалось десятибалльные пробки. Причиной тому был самый мощный снегопад в 21 веке, который накрыл Пермь утром в понедельник. Закрыт аэропорт. Общественный транспорт значительно отставал от расписания.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Ленина и Комсомольском проспекте
Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Ленина и Комсомольском проспекте
Фото:

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Десятибалльные пробки в 17:20 отмечены в Перми. Вероятно, это связанно с укороченным рабочим днем и слякотью на дорогах. «Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Ленина, Комсомольском проспекте. А также на Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Локомотивной, Малкова и шоссе Космонавтов», — сказано на сервисе Яндекс Карты.  28 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми также наблюдалось десятибалльные пробки. Причиной тому был самый мощный снегопад в 21 веке, который накрыл Пермь утром в понедельник. Закрыт аэропорт. Общественный транспорт значительно отставал от расписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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