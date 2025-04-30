Вероятно, это связанно с укороченным рабочим днем и слякотью на дорогах
Десятибалльные пробки в 17:20 отмечены в Перми. Вероятно, это связанно с укороченным рабочим днем и слякотью на дорогах.
«Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Ленина, Комсомольском проспекте. А также на Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Локомотивной, Малкова и шоссе Космонавтов», — сказано на сервисе Яндекс Карты.
28 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми также наблюдалось десятибалльные пробки. Причиной тому был самый мощный снегопад в 21 веке, который накрыл Пермь утром в понедельник. Закрыт аэропорт. Общественный транспорт значительно отставал от расписания.
Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Ленина и Комсомольском проспекте
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