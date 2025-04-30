В Тюменской области закончились миллиардеры

В Тюменской области никто не подал декларацию о доходах свыше миллиарда рублей
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Максимальный заявленный доход за 2024 год не превысил 600 тысяч рублей
Максимальный заявленный доход за 2024 год не превысил 600 тысяч рублей Фото:

Ни один житель Тюменской области не задекларировал доход в размере больше одного миллиарда рублей по итогам 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Тюменской области.

«Максимальная сумма дохода, отраженная в поданных декларациях, составила 589 миллионов рублей. Эти средства были получены от операций с ценными бумагами. А максимальная сумма налога к уплате за 2024 год, по данным поданных деклараций, составила 54 миллиона рублей», — приводит статистику УФНС «РБК Тюмень».

По данным ведомства, еще в конце марта максимальный задекларированный доход в регионе составлял 283 миллиона рублей, что почти в два раза меньше итоговой суммы. Представители ведомства отметили, что количество деклараций, поданных по итогам 2024 года, сопоставимо с прошлогодним показателем.

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Ни один житель Тюменской области не задекларировал доход в размере больше одного миллиарда рублей по итогам 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Тюменской области. «Максимальная сумма дохода, отраженная в поданных декларациях, составила 589 миллионов рублей. Эти средства были получены от операций с ценными бумагами. А максимальная сумма налога к уплате за 2024 год, по данным поданных деклараций, составила 54 миллиона рублей», — приводит статистику УФНС «РБК Тюмень». По данным ведомства, еще в конце марта максимальный задекларированный доход в регионе составлял 283 миллиона рублей, что почти в два раза меньше итоговой суммы. Представители ведомства отметили, что количество деклараций, поданных по итогам 2024 года, сопоставимо с прошлогодним показателем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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