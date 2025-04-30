Солдаты ВСУ пожаловались прессе на российские ударные дроны

Солдаты ВСУ жалуются на российские ударные дроны, утверждая, что защититься от них практически невозможно. Об этом пишет издание The Guardian.
«Если раньше эвакуация раненых бойцов была сложной, то теперь мы просто этого не делаем. Появились оптоволоконные беспилотники. Их нельзя заглушить», — передает слова военных ВСУ издание. Там добавили, что эти дроны способны работать в сложных условиях. Разработка дронов продолжается с обеих сторон, однако Россия значительно опережает Украину по их количеству.
Недавние события под Курском продемонстрировали эффективность оптоволоконных дронов в боевых действиях, где они нанесли серьезные удары по логистике ВСУ. Ведутся усилия по созданию мер противодействия, однако успешные попытки сбить такие дроны остаются редкими. Беспилотники стали основным оружием в конфликте, заключили в материале.
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