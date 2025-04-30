В центре Тюмени трижды за майские праздники перекроют сразу несколько улиц

Перекрытие будет действовать 2, 6 и 9 мая
Движение в центре Тюмени будут перекрывать как в сами майские праздники, так и во время репетиций парада. Об этом на брифинге рассказал глава города Максим Афанасьев.
«Перекрытия будут действовать в дни репетиции парада, других частей праздника Великой Победы. Во время самого шествия конечно тоже будут перекрыты улицы в центре», — сообщил он.
Репетиции парада пройдут 2 и 6 мая. Известно, что в зоне шествия «Бессмертного полка» также будет запрещено движение самокатов.
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