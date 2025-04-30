В центре Тюмени трижды за майские праздники перекроют сразу несколько улиц

Улицы в центре Тюмени перекроют во время парада Победы и в процессе репетиций
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Перекрытие будет действовать 2, 6 и 9 мая
Перекрытие будет действовать 2, 6 и 9 мая Фото:

Движение в центре Тюмени будут перекрывать как в сами майские праздники, так и во время репетиций парада. Об этом на брифинге рассказал глава города Максим Афанасьев.

«Перекрытия будут действовать в дни репетиции парада, других частей праздника Великой Победы. Во время самого шествия конечно тоже будут перекрыты улицы в центре», — сообщил он.

Репетиции парада пройдут 2 и 6 мая. Известно, что в зоне шествия «Бессмертного полка» также будет запрещено движение самокатов. 

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Движение в центре Тюмени будут перекрывать как в сами майские праздники, так и во время репетиций парада. Об этом на брифинге рассказал глава города Максим Афанасьев. «Перекрытия будут действовать в дни репетиции парада, других частей праздника Великой Победы. Во время самого шествия конечно тоже будут перекрыты улицы в центре», — сообщил он. Репетиции парада пройдут 2 и 6 мая. Известно, что в зоне шествия «Бессмертного полка» также будет запрещено движение самокатов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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