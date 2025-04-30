Газовики подали второй иск к Челябинскому меткомбинату на 869 миллионов

Компания «Новатэк-Челябинск» подала второй крупный иск суммой в 869 млн рублей к Челябинскоу меткомбинату. Как заявили в пресс-службе арбитража региона, заявление суд принял к производству.
«ООО „Новатэк-Челябинск“ 28 апреля обратилось в суд с исковым заявлением к ПАО „ЧМК“. Взыскивает задолженность за газ в размере 869 млн рублей», — пояснили в арбитраже.
Рассмотрение дела назначили на 8 июня. В этот день состоится предварительное судебное заседание. В определении суда указано, что обязательства возникли за неоплаченный газ. При этом период поставки не назван. В первом иске, сумма которого составила 932 млн рублей, спор возник вокруг энергоресурсов, поставленных в январе.
При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службы каждой из сторон. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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