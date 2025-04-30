Без света и воды остался поселок в Пермском крае

Жители поселка Марковский (Пермский край) находится без электроэнергии, без воды и отопления. Причина — авария на электросетях.
«Аварийные бригады работают. В течение часа жители будут обеспечены водой. Подвоз организован силами МУП „Водоканал“. Цистерна будет установлена на площади поселка Марковский. Делается все возможное для устранения аварии», — написал глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов в своем telegram-канале.
29 апреля URA.RU сообщало о том, что снег оборвал провода в Кишертском округе Пермского края. Местные жители остались без электричества. Специалисты устраняли аварию, а прокуратура Пермского края начала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, также иных ответственных лиц. Если будут найдены основания, потребителями произведут перерасчет за ненадлежащее оказание коммунальных услуг.
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