Без света и воды остался поселок в Пермском крае

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Причина — авария на электросетях
Причина — авария на электросетях Фото:

Жители поселка Марковский (Пермский край) находится без электроэнергии, без воды и отопления. Причина — авария на электросетях. 

«Аварийные бригады работают. В течение часа жители будут обеспечены водой. Подвоз организован силами МУП „Водоканал“. Цистерна будет установлена на площади поселка Марковский. Делается все возможное для устранения аварии», — написал глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов в своем telegram-канале. 

29 апреля URA.RU сообщало о том, что снег оборвал провода в Кишертском округе Пермского края. Местные жители остались без электричества. Специалисты устраняли аварию, а прокуратура Пермского края начала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, также иных ответственных лиц. Если будут найдены основания, потребителями произведут перерасчет за ненадлежащее оказание коммунальных услуг.

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Жители поселка Марковский (Пермский край) находится без электроэнергии, без воды и отопления. Причина — авария на электросетях.  «Аварийные бригады работают. В течение часа жители будут обеспечены водой. Подвоз организован силами МУП „Водоканал“. Цистерна будет установлена на площади поселка Марковский. Делается все возможное для устранения аварии», — написал глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов в своем telegram-канале.  29 апреля URA.RU сообщало о том, что снег оборвал провода в Кишертском округе Пермского края. Местные жители остались без электричества. Специалисты устраняли аварию, а прокуратура Пермского края начала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, также иных ответственных лиц. Если будут найдены основания, потребителями произведут перерасчет за ненадлежащее оказание коммунальных услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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