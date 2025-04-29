Снег оборвал провода в Кишертском округе Пермского края

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Сейчас специалисты устраняют аварию
Сейчас специалисты устраняют аварию Фото:
новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Снег оборвал провода в Кишертском округе (Пермский край). Местные жители остались без электричества. Сейчас специалисты устраняют аварию. А прокуратура Пермского края проводит свою проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления. А также иных ответственных лиц», — сообщает надзорное ведомство в своем telegram-канале. 

Если будут найдены основания, потребителями произведут перерасчет за ненадлежащее оказание коммунальных услуг. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае из-за снегопада отменяют междугородние автобусные рейсы. На автовокзале Перми стоят огромные толпы, которые не могут уехать из-за последствий снегопада.

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Снег оборвал провода в Кишертском округе (Пермский край). Местные жители остались без электричества. Сейчас специалисты устраняют аварию. А прокуратура Пермского края проводит свою проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления. А также иных ответственных лиц», — сообщает надзорное ведомство в своем telegram-канале.  Если будут найдены основания, потребителями произведут перерасчет за ненадлежащее оказание коммунальных услуг. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае из-за снегопада отменяют междугородние автобусные рейсы. На автовокзале Перми стоят огромные толпы, которые не могут уехать из-за последствий снегопада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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