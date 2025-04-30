Власти Тюменской области составили список садовых товариществ, которые подвержены угрозе лесных пожаров в этом году. В список вошли 66 СНТ, которые находится в областной столице. URA.RU публикует список территорий, которые могут пострадать во время возгораний.
В черте города
Несколько дач, которым угрожают лесные пожары, находятся прямо в городе. Они расположены в районах Бабарынка и Воронинские горки:
- «Машиностроитель»;
- «Колос-1»;
- "Урожайный";
- «Аккумуляторщик-1»;
- "Судостроитель";
- "Париж";
- "Ласка";
- "Весна".
Салаирский тракт
Больше количество СНТ, которым в этом сезоне могут грозить пожары, сосредоточены в районе Салаирского тракта:
- "Медик";
- «Сосенка-81»;
- "Осень-1";
- "Веселый";
- "Березка";
- "Дружба";
- "Юбилейное";
- «Автомобилист»;
- "Ландыш";
- "Лаванда";
- "Тура";
- "Текстильщик";
- «Моторостроитель»;
- "Автоприбор";
- "Дубрава";
- "Надежда-2";
- «Хрустальный»;
- «Пчелка»;
- «Ямбург»;
- "Самоотлор";
- "Сосенка";
- "Незабудка";
- "Зеленая роща".
Московский тракт
На Московском тракте в зону повышенной пожарной опасности попадают свыше 20 СНТ. Дачникам советуют сохранять бдительность в товариществах:
- "Топаз";
- "Ручеек";
- "Лесник";
- "Локомотив";
- "Зауралец";
- "Радуга";
- "Дубравушка";
- "Рябинка";
- "Тополя";
- "Изобилие";
- "Меридиан";
- "Вертолет";
- "Березовая роща".
Ялуторовский тракт
Еще несколько садоводческих обществ, попадающих в опасную зону, расположены на Ялуторовском тракте. Среди них в списке:
- "Архитектор";
- "Мичуринец-2";
- "Искра-1";
- "Лесные зори";
- "Вишенка";
- "Ольховое".
Другие направления
Другие СНТ расположены рядом с Велижанским, Чевришевским трактами и в других районах. Полный список расположен ниже.
- "Фиалка";
- "Самоцвет";
- "Матрешка";
- "Суходольное";
- "Лесная поляна";
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