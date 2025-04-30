Каким тюменским дачам угрожают лесные пожары в 2025 году. Список

В Тюмени 66 СНТ вошли в перечень территорий, подверженных угрозе лесных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько дач, которым угрожают лесные пожары, находятся прямо в городе
Несколько дач, которым угрожают лесные пожары, находятся прямо в городе Фото:

Власти Тюменской области составили список садовых товариществ, которые подвержены угрозе лесных пожаров в этом году. В список вошли 66 СНТ, которые находится в областной столице. URA.RU публикует список территорий, которые могут пострадать во время возгораний.

В черте города

Несколько дач, которым угрожают лесные пожары, находятся прямо в городе. Они расположены в районах Бабарынка и Воронинские горки:

  • «Машиностроитель»;
  • «Колос-1»;
  • "Урожайный";
  • «Аккумуляторщик-1»;
  • "Судостроитель";
  • "Париж";
  • "Ласка";
  • "Весна".

Салаирский тракт

Больше количество СНТ, которым в этом сезоне могут грозить пожары, сосредоточены в районе Салаирского тракта:

  • "Медик";
  • «Сосенка-81»;
  • "Осень-1";
  • "Веселый";
  • "Березка";
  • "Дружба";
  • "Юбилейное";
  • «Автомобилист»;
  • "Ландыш";
  • "Лаванда";
  • "Тура";
  • "Текстильщик";
  • «Моторостроитель»;
  • "Автоприбор";
  • "Дубрава";
  • "Надежда-2";
  • «Хрустальный»;
  • «Пчелка»;
  • «Ямбург»;
  • "Самоотлор";
  • "Сосенка";
  • "Незабудка";
  • "Зеленая роща".

Московский тракт

На Московском тракте в зону повышенной пожарной опасности попадают свыше 20 СНТ. Дачникам советуют сохранять бдительность в товариществах:

  • "Топаз";
  • "Ручеек";
  • "Лесник";
  • "Локомотив";
  • "Зауралец";
  • "Радуга";
  • "Дубравушка";
  • "Рябинка";
  • "Тополя";
  • "Изобилие";
  • "Меридиан";
  • "Вертолет";
  • "Березовая роща".

Ялуторовский тракт

Еще несколько садоводческих обществ, попадающих в опасную зону, расположены на Ялуторовском тракте. Среди них в списке:

  • "Архитектор";
  • "Мичуринец-2";
  • "Искра-1";
  • "Лесные зори";
  • "Вишенка";
  • "Ольховое".

Другие направления

Другие СНТ расположены рядом с Велижанским, Чевришевским трактами и в других районах. Полный список расположен ниже. 

  • "Фиалка";
  • "Самоцвет";
  • "Матрешка";
  • "Суходольное";
  • "Лесная поляна";

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Власти Тюменской области составили список садовых товариществ, которые подвержены угрозе лесных пожаров в этом году. В список вошли 66 СНТ, которые находится в областной столице. URA.RU публикует список территорий, которые могут пострадать во время возгораний. В черте города Несколько дач, которым угрожают лесные пожары, находятся прямо в городе. Они расположены в районах Бабарынка и Воронинские горки: Салаирский тракт Больше количество СНТ, которым в этом сезоне могут грозить пожары, сосредоточены в районе Салаирского тракта: Московский тракт На Московском тракте в зону повышенной пожарной опасности попадают свыше 20 СНТ. Дачникам советуют сохранять бдительность в товариществах: Ялуторовский тракт Еще несколько садоводческих обществ, попадающих в опасную зону, расположены на Ялуторовском тракте. Среди них в списке: Другие направления Другие СНТ расположены рядом с Велижанским, Чевришевским трактами и в других районах. Полный список расположен ниже. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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