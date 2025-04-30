В Тюмени юбилей Победы увековечат в названии улицы. Карта

В Тюменском микрорайоне появится улица 80 лет Победы
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Новая улица появится в районе застройки «Комарово»
Новая улица появится в районе застройки «Комарово» Фото:

В Тюмени появилась новая улица с названием «80 лет Победы». Соответствующее решение было принято городской комиссией по топонимике после одобрения предложения управы Калининского округа.

«Улица расположена в планировочном районе № 11 „Комаровский“. На портале „Я решаю!“ из 109 проголосовавших 102 человека поддержали предложение», — приводит данные городской администрации «Тюменская линия».

В администрации города пояснили, что появление новой улицы связано с развитием района «Комаровский» и необходимостью присвоения наименований новым объектам городской инфраструктуры. Решение комиссии по топонимике позволит увековечить память о значимом историческом юбилее и станет частью программы патриотического воспитания в регионе.

Схема расположения новой улицы
Схема расположения новой улицы
Фото:

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В Тюмени появилась новая улица с названием «80 лет Победы». Соответствующее решение было принято городской комиссией по топонимике после одобрения предложения управы Калининского округа. «Улица расположена в планировочном районе № 11 „Комаровский“. На портале „Я решаю!“ из 109 проголосовавших 102 человека поддержали предложение», — приводит данные городской администрации «Тюменская линия». В администрации города пояснили, что появление новой улицы связано с развитием района «Комаровский» и необходимостью присвоения наименований новым объектам городской инфраструктуры. Решение комиссии по топонимике позволит увековечить память о значимом историческом юбилее и станет частью программы патриотического воспитания в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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