В Тюмени появилась новая улица с названием «80 лет Победы». Соответствующее решение было принято городской комиссией по топонимике после одобрения предложения управы Калининского округа.
«Улица расположена в планировочном районе № 11 „Комаровский“. На портале „Я решаю!“ из 109 проголосовавших 102 человека поддержали предложение», — приводит данные городской администрации «Тюменская линия».
В администрации города пояснили, что появление новой улицы связано с развитием района «Комаровский» и необходимостью присвоения наименований новым объектам городской инфраструктуры. Решение комиссии по топонимике позволит увековечить память о значимом историческом юбилее и станет частью программы патриотического воспитания в регионе.
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