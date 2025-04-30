В Кургане ликвидированы отделения двух либеральных партий

В Курганской области ликвидированы региональные отделения сразу двух либеральных партий — «Партии Роста» и «Гражданской Силы». Об этом свидетельствуют данные системы СБИС, с которыми ознакомился корреспондент URA.RU.
«Региональное отделение „Партии Роста“ находилось по адресу: Курган, ул. Бурова-Петрова, 112. Его председателем числился Леонид Бычков. В настоящее время ее юридический статус — ликвидирована», — следует из данных сервиса.
Аналогичная ситуация с курганским подразделением партии «Гражданская Сила», которое было зарегистрировано в городе Шумиха (Курганская область). Возглавлял его Антон Спиридонов. Судя по данным из открытых источников, отделение также прекратило существование.
Получить оперативный комментарий от представителей партий URA.RU не удалось. Контактные телефоны руководителей отсутствуют в доступных базах.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Партия Роста» сливается с «Новыми людьми», а сама партия в ряде регионов прекратила самостоятельную работу. «Гражданская Сила» в последние годы не вела активной политической деятельности.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане одной из последних ликвидировали «Партию Дела». Региональное отделение считалось фантомным, а об участниках было практически ничего не известно.
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