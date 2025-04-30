В Кургане изменится сетка телевещания канала «Россия-1» в связи с майскими праздниками. Об этом сообщают СМИ.
ГТРК «Курган» объявила о временных изменениях в сетке вещания на телеканале. В частности, изменятся время выхода информационных блоков с 1 по 4 мая. «„Радио России — Курган“ в эти даты вещает без изменений», — пишет telegram-канал «ГТРК Курган I Новости».
Ранее в Курганской области уже происходили временные изменения в работе теле- и радиовещания: 18 апреля из-за технических работ на Курганском ОРТПЦ был полностью отключен телерадиосигнал, а в марте проводились аналогичные профилактические мероприятия. Теперь изменения коснутся только сетки вещания телеканала «Россия-1» в связи с майскими праздниками.
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