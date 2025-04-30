В Кургане изменится сетка телевещания. Скрин

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Сетка телевещания изменится в связи с майскими праздниками
Сетка телевещания изменится в связи с майскими праздниками Фото:

В Кургане изменится сетка телевещания канала «Россия-1» в связи с майскими праздниками. Об этом сообщают СМИ.

В Кургане изменится сетка телевещания
В Кургане изменится сетка телевещания
Фото:

ГТРК «Курган» объявила о временных изменениях в сетке вещания на телеканале. В частности, изменятся время выхода информационных блоков с 1 по 4 мая. «„Радио России — Курган“ в эти даты вещает без изменений», — пишет telegram-канал «ГТРК Курган I Новости».

Ранее в Курганской области уже происходили временные изменения в работе теле- и радиовещания: 18 апреля из-за технических работ на Курганском ОРТПЦ был полностью отключен телерадиосигнал, а в марте проводились аналогичные профилактические мероприятия. Теперь изменения коснутся только сетки вещания телеканала «Россия-1» в связи с майскими праздниками.

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В Кургане изменится сетка телевещания канала «Россия-1» в связи с майскими праздниками. Об этом сообщают СМИ. ГТРК «Курган» объявила о временных изменениях в сетке вещания на телеканале. В частности, изменятся время выхода информационных блоков с 1 по 4 мая. «„Радио России — Курган“ в эти даты вещает без изменений», — пишет telegram-канал «ГТРК Курган I Новости». Ранее в Курганской области уже происходили временные изменения в работе теле- и радиовещания: 18 апреля из-за технических работ на Курганском ОРТПЦ был полностью отключен телерадиосигнал, а в марте проводились аналогичные профилактические мероприятия. Теперь изменения коснутся только сетки вещания телеканала «Россия-1» в связи с майскими праздниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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