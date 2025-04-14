14 апреля 2025

В Курганской области временно не будут работать телевизоры и радио

© Служба новостей «URA.RU»
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Кратковременное отключение трансляции будет 18 апреля
Кратковременное отключение трансляции будет 18 апреля Фото:

В Курганской области 18 апреля временно не будет работать телерадиосигнала. Это связано с работами на технических средствах Курганского ОРТПЦ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети на региональной вкладке (РТРС).

«Отключение в Курганской области пройдет 18 апреля с 07:00-14:00. Не будут работать программы: „Радио России“, „Маяк“, „Вести FM“, „Орфей“, „Звезда FM“», — написано на сайте.

Отключение вещания теле- и радиоканалов уже было в Курганской области в марте. Это также было связано с проведением профилактических работ.

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В Курганской области 18 апреля временно не будет работать телерадиосигнала. Это связано с работами на технических средствах Курганского ОРТПЦ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети на региональной вкладке (РТРС). «Отключение в Курганской области пройдет 18 апреля с 07:00-14:00. Не будут работать программы: „Радио России“, „Маяк“, „Вести FM“, „Орфей“, „Звезда FM“», — написано на сайте. Отключение вещания теле- и радиоканалов уже было в Курганской области в марте. Это также было связано с проведением профилактических работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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