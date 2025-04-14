В Курганской области временно не будут работать телевизоры и радио

Кратковременное отключение трансляции будет 18 апреля
В Курганской области 18 апреля временно не будет работать телерадиосигнала. Это связано с работами на технических средствах Курганского ОРТПЦ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети на региональной вкладке (РТРС).
«Отключение в Курганской области пройдет 18 апреля с 07:00-14:00. Не будут работать программы: „Радио России“, „Маяк“, „Вести FM“, „Орфей“, „Звезда FM“», — написано на сайте.
Отключение вещания теле- и радиоканалов уже было в Курганской области в марте. Это также было связано с проведением профилактических работ.
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