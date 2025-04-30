Житель Лянтора (ХМАО) заплатит штраф 40 тысяч рублей за стрельбу из окна автомобиля, которую он снимал для соцсетей. Об этом сообщает полиция Югры.
«В одной из популярных социальных сетей выявлено видео, на котором неизвестный, двигаясь на автомобиле по улицам Лянтора, произвел из окна несколько выстрелов в воздух. За административное нарушение он заплатит штраф — 40 тысяч рублей, оружие — охолощенный пистолет, будет изъято», — следует из сообщения полицейских.
Стрелком оказался 31-летний югорчанин. Нарушитель, который выстрели в воздух семь раз, объяснил свой поступок желанием популяризировать свою страницу в социальной сети.
Видео: Полиция Югры
Ранее URA.RU сообщало, что житель Нягани стрелял ради ярких кадров на свадьбе брата. Позднее он публично признал вину за стрельбу из автомата.
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