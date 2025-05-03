Свердловчане ринулись бронировать «однушки» к лету

На предстоящее лето в сегменте квартир свердловчане активнее всего бронируют «однушки». Такой аналитикой с URA.RU поделились в «Авито».
«В сегменте квартир пользователи активнее всего арендуют однокомнатные квартиры (41%) и студии (28%)», — подсчитали аналитики. Что касается загородной недвижимости, там чаще предпочтение отдают домам (70%).
В целом по России сохраняется такой же тренд: для летнего отдыха жители в пять раз чаще бронируют квартиры, чем загородные дома. Доля бронирований однокомнатных квартир выше всех остальных — 38%, против 29% бронирований двухкомнатных квартир.
Ранее URA.RU рассказывало, что на майские праздники екатеринбуржцы чаще всего выбирали арендовать загородный дом, а не квартиру. По данным «Циан», сделки с такой недвижимостью проходили чаще.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!