03 мая 2025

Свердловчане ринулись бронировать «однушки» к лету

В Свердловской области однокомнатные квартиры бронируют чаще всего на лето
© Служба новостей «URA.RU»
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Доля бронирований однокомнатный квартир выше, чем студий
Доля бронирований однокомнатный квартир выше, чем студий Фото:

На предстоящее лето в сегменте квартир свердловчане активнее всего бронируют «однушки». Такой аналитикой с URA.RU поделились в «Авито».

«В сегменте квартир пользователи активнее всего арендуют однокомнатные квартиры (41%) и студии (28%)», — подсчитали аналитики. Что касается загородной недвижимости, там чаще предпочтение отдают домам (70%).

В целом по России сохраняется такой же тренд: для летнего отдыха жители в пять раз чаще бронируют квартиры, чем загородные дома. Доля бронирований однокомнатных квартир выше всех остальных — 38%, против 29% бронирований двухкомнатных квартир.

Ранее URA.RU рассказывало, что на майские праздники екатеринбуржцы чаще всего выбирали арендовать загородный дом, а не квартиру. По данным «Циан», сделки с такой недвижимостью проходили чаще.

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На предстоящее лето в сегменте квартир свердловчане активнее всего бронируют « однушки» . Такой аналитикой с URA.RU поделились в « Авито» . « В сегменте квартир пользователи активнее всего арендуют однокомнатные квартиры (41%) и студии (28%)» , — подсчитали аналитики. Что касается загородной недвижимости, там чаще предпочтение отдают домам (70%). В целом по России сохраняется такой же тренд: для летнего отдыха жители в пять раз чаще бронируют квартиры, чем загородные дома. Доля бронирований однокомнатных квартир выше всех остальных — 38%, против 29% бронирований двухкомнатных квартир. Ранее URA.RU рассказывало, что на майские праздники екатеринбуржцы чаще всего выбирали арендовать загородный дом, а не квартиру. По данным « Циан» , сделки с такой недвижимостью проходили чаще.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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