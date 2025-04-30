Россияне смогут отправиться в Донецк на поезде

Железнодорожный вокзал в Донецке возобновит свою работу 9 мая
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С 2014 года вокзал не функционировал и не принимал пассажирские поезда
С 2014 года вокзал не функционировал и не принимал пассажирские поезда Фото:

Донецкий железнодорожный вокзал возобновит работу 9 мая после десятилетнего простоя. Об этом сообщил оператор Железных дорог Новороссии.

«С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции Донецк пригородным поездам сообщениями Донецк (Ясиноватая) — Успенская и Дебальцево — (Ясиноватая) Донецкисточник ГП», — сообщается на официально сайте ЖДН. Курсировать начнут пригородные поезда: № 6120/6119 Донецк (Ясиноватая) — Успенская (отправление в 07:42, прибытие в 11:20) и обратно (отправление в 13:40, прибытие в 17:21), № 6212/6211 Дебальцево — Донецк (отправление в 07:28, прибытие в 10:02) и № 6238/6237 Донецк — Дебальцево (отправление в 13:37, прибытие в 16:05) с остановками на промежуточных станциях согласно утвержденному расписанию.

С 2014 года вокзал не функционировал и не принимал пассажирские поезда. Работа была прекращена в связи с украинскими обстрелами.

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Донецкий железнодорожный вокзал возобновит работу 9 мая после десятилетнего простоя. Об этом сообщил оператор Железных дорог Новороссии. «С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции Донецк пригородным поездам сообщениями Донецк (Ясиноватая) — Успенская и Дебальцево — (Ясиноватая) Донецкисточник ГП», — сообщается на официально сайте ЖДН. Курсировать начнут пригородные поезда: № 6120/6119 Донецк (Ясиноватая) — Успенская (отправление в 07:42, прибытие в 11:20) и обратно (отправление в 13:40, прибытие в 17:21), № 6212/6211 Дебальцево — Донецк (отправление в 07:28, прибытие в 10:02) и № 6238/6237 Донецк — Дебальцево (отправление в 13:37, прибытие в 16:05) с остановками на промежуточных станциях согласно утвержденному расписанию. С 2014 года вокзал не функционировал и не принимал пассажирские поезда. Работа была прекращена в связи с украинскими обстрелами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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