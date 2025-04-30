Россияне смогут отправиться в Донецк на поезде

Донецкий железнодорожный вокзал возобновит работу 9 мая после десятилетнего простоя. Об этом сообщил оператор Железных дорог Новороссии.
«С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции Донецк пригородным поездам сообщениями Донецк (Ясиноватая) — Успенская и Дебальцево — (Ясиноватая) Донецкисточник ГП», — сообщается на официально сайте ЖДН. Курсировать начнут пригородные поезда: № 6120/6119 Донецк (Ясиноватая) — Успенская (отправление в 07:42, прибытие в 11:20) и обратно (отправление в 13:40, прибытие в 17:21), № 6212/6211 Дебальцево — Донецк (отправление в 07:28, прибытие в 10:02) и № 6238/6237 Донецк — Дебальцево (отправление в 13:37, прибытие в 16:05) с остановками на промежуточных станциях согласно утвержденному расписанию.
С 2014 года вокзал не функционировал и не принимал пассажирские поезда. Работа была прекращена в связи с украинскими обстрелами.
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