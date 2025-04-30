Целью украинских спецслужб, готовивших теракт в ХМАО, мог быть депутат. Инсайд

Целью неудавшегося теракта украинских агентов в ХМАО был депутат Аксенов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Источники называют депутата думы ХМАО и ветерана СВО Дмитрия Аксенова вероятной целью украинских спецслужб, пытавшихся устроить теракт
Источники называют депутата думы ХМАО и ветерана СВО Дмитрия Аксенова вероятной целью украинских спецслужб, пытавшихся устроить теракт Фото:
новость из сюжета
В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

Целью украинских спецслужб, готовивших теракт в Ханты-Мансийске, мог быть депутат думы ХМАО Дмитрий Аксенов. Он был первым комбатом именного батальона «Югра», воевал в войсках спецназа. Его фамилию называют не менее пяти источников URA.RU, знакомых с деталями уголовного дела о взрыве на Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске 12 апреля.

«Самодельная взрывчатка, неожиданно сдетонировавшая в съемной квартире при сборке, должна была быть прикреплена к машине Аксенова. Но исполнители подорвались на ней сами, и все обошлось», — отмечает инсайдер.

В официальных сводках правоохранительных органов обозначается лишь, что покушение готовилось на ветерана СВО. Задержанные говорят о некоем «влиятельном силовике».

Сам Аксенов и его помощники перешли в режим молчания и не отвечают на звонки. В силовых структурах также не раскрывают детали уголовного дела.

Ранее URA.RU писало, что курьера подозреваемых в подготовке теракта в Ханты-Мансийске задержали оперативники в Центральной России совместно с коллегами из другого региона, когда тот пытался пересечь границу и покинуть страну. Два завербованных спецслужбами террориста подорвались на сдетонировавшем СВУ 12 апреля на Промышленной, 9а. 

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Целью украинских спецслужб, готовивших теракт в Ханты-Мансийске, мог быть депутат думы ХМАО Дмитрий Аксенов. Он был первым комбатом именного батальона «Югра», воевал в войсках спецназа. Его фамилию называют не менее пяти источников URA.RU, знакомых с деталями уголовного дела о взрыве на Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске 12 апреля. «Самодельная взрывчатка, неожиданно сдетонировавшая в съемной квартире при сборке, должна была быть прикреплена к машине Аксенова. Но исполнители подорвались на ней сами, и все обошлось», — отмечает инсайдер. В официальных сводках правоохранительных органов обозначается лишь, что покушение готовилось на ветерана СВО. Задержанные говорят о некоем «влиятельном силовике». Сам Аксенов и его помощники перешли в режим молчания и не отвечают на звонки. В силовых структурах также не раскрывают детали уголовного дела. Ранее URA.RU писало, что курьера подозреваемых в подготовке теракта в Ханты-Мансийске задержали оперативники в Центральной России совместно с коллегами из другого региона, когда тот пытался пересечь границу и покинуть страну. Два завербованных спецслужбами террориста подорвались на сдетонировавшем СВУ 12 апреля на Промышленной, 9а. 
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