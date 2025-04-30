ФСБ задержала чиновника челябинского Россельхознадзора по подозрению во взятках

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали начальника одного из отделов управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям по подозрению в получении взяток. Как отметили URA.RU в ведомстве, чиновник работал в сговоре с главой коммерческой фирмы.
«Установлено, что в период с сентября по декабрь 2023 года руководитель подразделения вместе с директором некой компании, организовал канал незаконной выдачи сертификатов на овощи и фрукты, которые ввозились в РФ из Средней Азии. Должностное лицо получило взятки в сумме не менее 2,5 миллионов рублей по одному из эпизодов»,– отметили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
В следственном управлении СК по региону против подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям о получении и даче взятки. Силовики проводят обыски по их месту жительства и работы.
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