ФСБ задержала чиновника челябинского Россельхознадзора по подозрению во взятках

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ФСБ выявила коррупционную схему с фитосанитарными сертификатами
ФСБ выявила коррупционную схему с фитосанитарными сертификатами Фото:

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали начальника одного из отделов управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям по подозрению в получении взяток. Как отметили URA.RU в ведомстве, чиновник работал в сговоре с главой коммерческой фирмы.

«Установлено, что в период с сентября по декабрь 2023 года руководитель подразделения вместе с директором некой компании, организовал канал незаконной выдачи сертификатов на овощи и фрукты, которые ввозились в РФ из Средней Азии. Должностное лицо получило взятки в сумме не менее 2,5 миллионов рублей по одному из эпизодов»,– отметили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В следственном управлении СК по региону против подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям о получении и даче взятки. Силовики проводят обыски по их месту жительства и работы.

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Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали начальника одного из отделов управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям по подозрению в получении взяток. Как отметили URA.RU в ведомстве, чиновник работал в сговоре с главой коммерческой фирмы. «Установлено, что в период с сентября по декабрь 2023 года руководитель подразделения вместе с директором некой компании, организовал канал незаконной выдачи сертификатов на овощи и фрукты, которые ввозились в РФ из Средней Азии. Должностное лицо получило взятки в сумме не менее 2,5 миллионов рублей по одному из эпизодов»,– отметили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В следственном управлении СК по региону против подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям о получении и даче взятки. Силовики проводят обыски по их месту жительства и работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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