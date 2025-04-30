Машков показал Путину трейлер фильма про Великую Отечественную войну

Российский актер и режиссер Владимир Машков представил во время просветительского марафона «80 лет Победы» президенту РФ Владимиру Путину трейлер своего нового фильма «В списках не значился» о героях Брестской крепости. Он подчеркнул, что команда создателей приложила все усилия, чтобы сделать картину сильной и увлекательной.
«Старались сделать кино сильным, смелым и захватывающим», — заявил Машков. Трансляцию встречи Владимира Путина с участниками марафона ведет официальный сайт мероприятия. Режиссер добавил, что зрители смогут прочувствовать всю глубину переживаний героев и задуматься: «А смог бы я так?». Премьера намечена на июнь.
Путин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Машкова за фильм, подчеркивая его значимость. Он добавил, что информация о героических днях Второй мировой войны должна быть достоверной и правдивой, чтобы достигать каждого. Президент РФ пообещал, что обязательно посмотрит этот фильм.
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