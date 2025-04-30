Машков показал Путину трейлер фильма про Великую Отечественную войну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машков показал Путину трейлер нового фильма
Машков показал Путину трейлер нового фильма Фото:

Российский актер и режиссер Владимир Машков представил во время просветительского марафона «80 лет Победы» президенту РФ Владимиру Путину трейлер своего нового фильма «В списках не значился» о героях Брестской крепости. Он подчеркнул, что команда создателей приложила все усилия, чтобы сделать картину сильной и увлекательной.

«Старались сделать кино сильным, смелым и захватывающим», — заявил Машков. Трансляцию встречи Владимира Путина с участниками марафона ведет официальный сайт мероприятия. Режиссер добавил, что зрители смогут прочувствовать всю глубину переживаний героев и задуматься: «А смог бы я так?». Премьера намечена на июнь.

Путин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Машкова за фильм, подчеркивая его значимость. Он добавил, что информация о героических днях Второй мировой войны должна быть достоверной и правдивой, чтобы достигать каждого. Президент РФ пообещал, что обязательно посмотрит этот фильм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский актер и режиссер Владимир Машков представил во время просветительского марафона «80 лет Победы» президенту РФ Владимиру Путину трейлер своего нового фильма «В списках не значился» о героях Брестской крепости. Он подчеркнул, что команда создателей приложила все усилия, чтобы сделать картину сильной и увлекательной. «Старались сделать кино сильным, смелым и захватывающим», — заявил Машков. Трансляцию встречи Владимира Путина с участниками марафона ведет официальный сайт мероприятия. Режиссер добавил, что зрители смогут прочувствовать всю глубину переживаний героев и задуматься: «А смог бы я так?». Премьера намечена на июнь. Путин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Машкова за фильм, подчеркивая его значимость. Он добавил, что информация о героических днях Второй мировой войны должна быть достоверной и правдивой, чтобы достигать каждого. Президент РФ пообещал, что обязательно посмотрит этот фильм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...