Некоторые граждане Франции принимают участие в СВО на стороне России. Они входят в состав подразделения, известного как «Нормандия-Неман». Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России», — заявил Путин. Трансляцию мероприятия ведет официальный сайт марафона. Он добавил, что они создали подразделение под названием «Нормандия-Неман». Президент отметил, что на Западе всегда находились люди, разделяющие российские принципы и ценности.
Подразделение «Нормандия-Неман» — это знаменитая авиагруппа, сформированная во время Второй мировой войны. Она была создана в 1942 году и состояла из летчиков, в основном французов, которые сражались на стороне Советского Союза против нацистской Германии. Основная идея формирования этого подразделения заключалась в укреплении советско-французских отношений и привлечении французских летчиков к борьбе с фашизмом.
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