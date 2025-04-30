Путин: некоторые граждане Франции сражаются на стороне России

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На Западе всегда были люди, разделяющие российские ценности, заявил Путин
На Западе всегда были люди, разделяющие российские ценности, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Некоторые граждане Франции принимают участие в СВО на стороне России. Они входят в состав подразделения, известного как «Нормандия-Неман». Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России», — заявил Путин. Трансляцию мероприятия ведет официальный сайт марафона. Он добавил, что они создали подразделение под названием «Нормандия-Неман». Президент отметил, что на Западе всегда находились люди, разделяющие российские принципы и ценности.

Подразделение «Нормандия-Неман» — это знаменитая авиагруппа, сформированная во время Второй мировой войны. Она была создана в 1942 году и состояла из летчиков, в основном французов, которые сражались на стороне Советского Союза против нацистской Германии. Основная идея формирования этого подразделения заключалась в укреплении советско-французских отношений и привлечении французских летчиков к борьбе с фашизмом.

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Некоторые граждане Франции принимают участие в СВО на стороне России. Они входят в состав подразделения, известного как «Нормандия-Неман». Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» рассказал президент РФ Владимир Путин. «Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России», — заявил Путин. Трансляцию мероприятия ведет официальный сайт марафона. Он добавил, что они создали подразделение под названием «Нормандия-Неман». Президент отметил, что на Западе всегда находились люди, разделяющие российские принципы и ценности. Подразделение «Нормандия-Неман» — это знаменитая авиагруппа, сформированная во время Второй мировой войны. Она была создана в 1942 году и состояла из летчиков, в основном французов, которые сражались на стороне Советского Союза против нацистской Германии. Основная идея формирования этого подразделения заключалась в укреплении советско-французских отношений и привлечении французских летчиков к борьбе с фашизмом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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