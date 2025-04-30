СК начал проверку после жалоб родителей на истязания детей в детсаду Челябинска

Руководитель следственного управления СК России по Челябинской области Алексей Колбасин поручил провести проверку после публикаций о насилии воспитанников детского сада № 251. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
«В СУ СК РФ по Челябинской области незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении воспитанников детского сада № 251. Следователи установят все обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Родители воспитанников детского сада № 251 в Челябинске рассказал URA.RU о жестоком обращении с детьми. После установки камер они увидели, как воспитательница и няня били детей. Заведующая учреждения пыталась скрыть произошедшее. Родители обратились в различные инстанции с требованием разобраться в ситуации и получить доступ к видеозаписям. Прокуратура начала проверку. Подробнее — в материале URA.RU.
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