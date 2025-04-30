Путин заговорил на испанском и сделал заявление про отношения с Европой

Путин надеется, что у РФ и Европы наладятся отношения
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Россия и Европа восстановят свои отношения, заявил Путин
Россия и Европа восстановят свои отношения, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Президент России Владимир Путин в ходе просветительского марафона общества «Знание» на испанском языке приветствовал координатора «Бессмертного полка» в Испании Викторию Самойлову. Он также выразил надежду на скорое восстановление отношений между Россией и Европой.

«Buenos dias! Правильно?» — произнес Путин, обращаясь к Самойловой. Трансляцию мероприятия ведет официальный сайт марафона. Самойлова организует шествия «Бессмертного полка» в Мадриде, в 2024 году проведя одно из крупнейших в Европе. Она также организовала конференцию «Стоп русофобия» в Мадриде. Путин также выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Европой.

Президент выразил уверенность в том, что восстановление связей с Европой не вызывает сомнений. Путин отметил, что важным элементом этого процесса являются люди, выросшие и сформировавшиеся, например, в Испании, на которых можно рассчитывать и опираться в стремлении к улучшению отношений.

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Президент России Владимир Путин в ходе просветительского марафона общества «Знание» на испанском языке приветствовал координатора «Бессмертного полка» в Испании Викторию Самойлову. Он также выразил надежду на скорое восстановление отношений между Россией и Европой. «Buenos dias! Правильно?» — произнес Путин, обращаясь к Самойловой. Трансляцию мероприятия ведет официальный сайт марафона. Самойлова организует шествия «Бессмертного полка» в Мадриде, в 2024 году проведя одно из крупнейших в Европе. Она также организовала конференцию «Стоп русофобия» в Мадриде. Путин также выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Европой. Президент выразил уверенность в том, что восстановление связей с Европой не вызывает сомнений. Путин отметил, что важным элементом этого процесса являются люди, выросшие и сформировавшиеся, например, в Испании, на которых можно рассчитывать и опираться в стремлении к улучшению отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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