Президент России Владимир Путин в ходе просветительского марафона общества «Знание» на испанском языке приветствовал координатора «Бессмертного полка» в Испании Викторию Самойлову. Он также выразил надежду на скорое восстановление отношений между Россией и Европой.
«Buenos dias! Правильно?» — произнес Путин, обращаясь к Самойловой. Трансляцию мероприятия ведет официальный сайт марафона. Самойлова организует шествия «Бессмертного полка» в Мадриде, в 2024 году проведя одно из крупнейших в Европе. Она также организовала конференцию «Стоп русофобия» в Мадриде. Путин также выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Европой.
Президент выразил уверенность в том, что восстановление связей с Европой не вызывает сомнений. Путин отметил, что важным элементом этого процесса являются люди, выросшие и сформировавшиеся, например, в Испании, на которых можно рассчитывать и опираться в стремлении к улучшению отношений.
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