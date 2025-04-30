Дмитрию Быкову* грозит до 10 лет лишения свободы

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Быкова* обвиняют в распространении ложной информации о действиях ВС РФ
Быкова* обвиняют в распространении ложной информации о действиях ВС РФ Фото:

Возбуждено уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (внесен в перечень иноагентов РФ), который подозревается в распространении ложной информации о действиях ВС РФ и в уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Об этом рассказали в столичном Следственном комитете (СК) РФ.

«В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова», — говорится в сообщении telegram-канала московского СК. Там добавили, что его подозревают в распространении ложной информации о действиях ВС РФ, а также в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Писателю грозит до десяти лет лишения свободы по первой статье и до двух лет по второй.

Следствие утверждает, что Быков разместил видеоролик с недостоверными данными о ситуации на Украине. Также он не предоставил необходимую информацию в уполномоченные органы. В настоящее время рассматривается возможность объявления его в розыск, проводятся следственные действия для сбора доказательств.

*Дмитрий Быков внесен Минюстом в список иностранных агентов России

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Возбуждено уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (внесен в перечень иноагентов РФ), который подозревается в распространении ложной информации о действиях ВС РФ и в уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Об этом рассказали в столичном Следственном комитете (СК) РФ. «В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова», — говорится в сообщении telegram-канала московского СК. Там добавили, что его подозревают в распространении ложной информации о действиях ВС РФ, а также в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Писателю грозит до десяти лет лишения свободы по первой статье и до двух лет по второй. Следствие утверждает, что Быков разместил видеоролик с недостоверными данными о ситуации на Украине. Также он не предоставил необходимую информацию в уполномоченные органы. В настоящее время рассматривается возможность объявления его в розыск, проводятся следственные действия для сбора доказательств. *Дмитрий Быков внесен Минюстом в список иностранных агентов России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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