«Трактор» повел в серии с «Динамо» Москва 2:0

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«Трактор» выиграл второй матч с «Динамо»
«Трактор» выиграл второй матч с «Динамо» Фото:

В Челябинске в матче полуфинальной серии ХК «Трактор» одержал вторую победу на домашней арене над ХК «Динамо» (Москва). Об этом сообщает наблюдающий за матчем корреспондент URA.RU.

В первом периоде матча «Трактор» изменил традицию проигрывать на старте. Уже на второй минуте Александр Кадейкин перехватил шайбу на синей линии и точно бросил в ворота Владислава Подъяпольского. Динамовцы довольно быстро отыгрались силами Никиты Гусева — на седьмой минуте он поразил ворота «Трактора». А на 17-й минуте челябинцы вновь оказались впереди усилиями Артема Блажиевского. Интересно, что «Трактор» впервые победил в первом периоде в плей-офф.

Во втором периоде динамовец Артем Ильенко сравнял счет на 23-й минуте — 2:2. А в третьем периоде на 42-й минуте Семен Дер-Аргучинцев снова вывел челябинскую команду вперед — 3:2.

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В Челябинске в матче полуфинальной серии ХК «Трактор» одержал вторую победу на домашней арене над ХК «Динамо» (Москва). Об этом сообщает наблюдающий за матчем корреспондент URA.RU. В первом периоде матча «Трактор» изменил традицию проигрывать на старте. Уже на второй минуте Александр Кадейкин перехватил шайбу на синей линии и точно бросил в ворота Владислава Подъяпольского. Динамовцы довольно быстро отыгрались силами Никиты Гусева — на седьмой минуте он поразил ворота «Трактора». А на 17-й минуте челябинцы вновь оказались впереди усилиями Артема Блажиевского. Интересно, что «Трактор» впервые победил в первом периоде в плей-офф. Во втором периоде динамовец Артем Ильенко сравнял счет на 23-й минуте — 2:2. А в третьем периоде на 42-й минуте Семен Дер-Аргучинцев снова вывел челябинскую команду вперед — 3:2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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