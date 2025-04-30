Путин: солдаты ВСУ прячутся по подвалам в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выбиты из Курской области, однако отдельные группы продолжают скрываться в подвалах и просят эвакуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе просветительского марафона общества «Знание».
«Да, вышибли [ВСУ] из Курской области», — отметил президент на встрече с участниками марафона. Он уточнил, что солдаты противника «по щелям, по подвалам каким-то еще сидят».
Глава государства также поддержал предложение о создании в Курской области мемориала в память о волонтерах, которые погибли, помогая местным жителям. Трансляцию мероприятия велась на сайте марафона.
ВС РФ выдавили ВСУ из Курской области. Всего с августа 2024 года в Курской области пострадали 791 человек, при этом 288 из них скончались, а 430 были госпитализированы.
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