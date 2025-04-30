Путин: солдаты ВСУ прячутся по подвалам в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин выступил на просветительском марафоне общества «Знание»
Путин выступил на просветительском марафоне общества «Знание» Фото:

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выбиты из Курской области, однако отдельные группы продолжают скрываться в подвалах и просят эвакуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе просветительского марафона общества «Знание».

«Да, вышибли [ВСУ] из Курской области», — отметил президент на встрече с участниками марафона. Он уточнил, что солдаты противника «по щелям, по подвалам каким-то еще сидят».

Глава государства также поддержал предложение о создании в Курской области мемориала в память о волонтерах, которые погибли, помогая местным жителям. Трансляцию мероприятия велась на сайте марафона.

ВС РФ выдавили ВСУ из Курской области. Всего с августа 2024 года в Курской области пострадали 791 человек, при этом 288 из них скончались, а 430 были госпитализированы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выбиты из Курской области, однако отдельные группы продолжают скрываться в подвалах и просят эвакуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе просветительского марафона общества «Знание». «Да, вышибли [ВСУ] из Курской области», — отметил президент на встрече с участниками марафона. Он уточнил, что солдаты противника «по щелям, по подвалам каким-то еще сидят». Глава государства также поддержал предложение о создании в Курской области мемориала в память о волонтерах, которые погибли, помогая местным жителям. Трансляцию мероприятия велась на сайте марафона. ВС РФ выдавили ВСУ из Курской области. Всего с августа 2024 года в Курской области пострадали 791 человек, при этом 288 из них скончались, а 430 были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...