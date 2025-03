ВСУ полностью выбиты из-под Курска: как ситуацию оценивает иностранная пресса

WSJ: ВСУ отступили со всех территорий России под Курском

17 марта 2025 в 04:06 Размер текста - 17 +

ВСУ были быстро выбиты из-под Курска Фото: ИИ © URA.RU ВСУ оказались полностью выбиты из-под Курска, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на украинских военных. Пресса США и Великобритании поражается скорости продвижения ВС РФ и отмечает, что под контролем Украины не осталось почти ничего. Официально информация не была подтверждена Минобороны РФ. Что говорят иностранцы о ситуации в Курской области — в материале URA.RU. Наступление Украины в Курской области провалилось Украинские войска завершили наступление в Курской области, отступив после нескольких месяцев активных боевых действий, констатирует американская газета The New York Times. Отход войск происходил в условиях жесткого натиска российских сил, что вынудило украинские подразделения покинуть большую часть ранее контролируемой территории. В ходе наступления, которое началось прошлым летом, украинские войска смогли контролировать значительные территории в Курской области. Однако к концу операции они сохранили под своим контролем лишь небольшую полосу земли вдоль границы, пишет NYT. Как сообщает газете командир украинского штурмового взвода, отступление было вызвано критическим положением войск: российские войска приближались со всех сторон, вынуждая отступать. ВСУ отступили со всех российских территорий под Курском Вторжение ВСУ в Курскую область завершилось, украинские войска были выведены с территории региона. Об этом сообщают американские СМИ, в частности, The Wall Street Journal. «Дерзкий военный поход Украины вглубь России на этой неделе подошел к концу. Так же быстро, как и начался прошлым летом», — пишет The Wall Street Journal. Аналитики издания считают, что вывод войск из Курской области подчеркнул непродуманность и расточительство командования ВСУ, а также значительные потери в лучших бригадах и бронетехнике, предоставленной США. По данным The Wall Street Journal, отступление украинских сил из Курской области серьезно ослабило позиции Украины в возможных будущих переговорах. Командиры ВСУ не могут сдержать злости Относительно небольшой украинский контингент остается в регионе, закрепившись в нескольких деревнях, пишет британская The Times. Газете удалось пообщаться с командирами ВСУ, которые нецензурно описали сложившуюся для армии Украины ситуацию. Один из командиров ВСУ сказал, что его соратники, которые находились под Курском, описали текущую борьбу нецензурным аналогом слова «поимели». Также бойцы заявляют, что на границе Курской области осталось совсем немного сил украинской армии.

