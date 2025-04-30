Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн озвучил число мирных жителей, погибших в регионе в ходе вооруженного конфликта. О потерях со стороны мирного населения он сообщил на Третьем Международном антифашистском конгрессе, проходившем в парке «Патриот».
«По нашим данным, было убито 288 курян и это только те, трупы кого мы нашли», — сообщил Хинштейн, уточнив, что всего пострадало 791 человек, 430 были госпитализированы. Врио губернатора региона, заявил, что причастные к убийствам и нападениям на гражданское население, а также применявшие запрещенные виды вооружения, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что действия украинских военных не отличаются от преступлений фашистских карателей времен Второй мировой войны.
Глава региона также выразил уверенность в том, что после завершения разборов завалов число жертв может возрасти. Он заверил, что память о каждом погибшем будет сохранена. «Мы сможем перебороть и эти страшные дни и обязательно переломим фашистский хребет. Правда о событиях в Курской области должна остаться в истории», — заключил Александр Хинштейн.
ВС РФ выдавили ВСУ из Курской области. Ранее сообщалось, что следователи выявили новые доказательства преступлений украинских в российском регионе. Случаи убийств мирных жителей были зафиксированы в селе Заолешенка и Казачья Локня. Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, с августа в Курской области пострадали 791 человек, при этом 288 из них скончались, а 430 были госпитализированы.
ВСУ пытались нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Как сообщил сапер с позывным «Потап», военные прятали взрывные устройства коробках, подарках.
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