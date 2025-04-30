Путин признался, что часть истории про Великую Отечественную войну узнал у своей мамы

Путин рассказал, что мама делилась с ним воспоминаниями о Великой Отечественной
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Путин отметил важность передачи истории между поколениями
Путин отметил важность передачи истории между поколениями Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Президент России Владимир Путин сообщил, что большую часть сведений о Великой Отечественной войне он получил от своей матери. Это он отметил во время просветительского марафона «Знание. Первые».

«Очень важно, когда в семье от одного поколения к другому передается информация... Мне моя мама рассказывала немного очень о некоторых эпизодах времен войны», — заявил Путин. Трансляцию мероприятия вел официальный сайт марафона. Он добавил, что мама делилась с ним воспоминаниями о тех временах, особенно о трудностях, с которыми сталкивалась семья во время блокады, когда его отец воевал на фронте.

Путин подчеркнул важность передачи истории из поколения в поколение и отметил, что доверие к рассказам близких делает эти воспоминания особенно значимыми. Эти заявления были сделаны в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», который посвящен 80-летию Победы в войне и проходит в нескольких городах России, включая Москву.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что большую часть сведений о Великой Отечественной войне он получил от своей матери. Это он отметил во время просветительского марафона «Знание. Первые». «Очень важно, когда в семье от одного поколения к другому передается информация... Мне моя мама рассказывала немного очень о некоторых эпизодах времен войны», — заявил Путин. Трансляцию мероприятия вел официальный сайт марафона. Он добавил, что мама делилась с ним воспоминаниями о тех временах, особенно о трудностях, с которыми сталкивалась семья во время блокады, когда его отец воевал на фронте. Путин подчеркнул важность передачи истории из поколения в поколение и отметил, что доверие к рассказам близких делает эти воспоминания особенно значимыми. Эти заявления были сделаны в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», который посвящен 80-летию Победы в войне и проходит в нескольких городах России, включая Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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