Путин признался, что часть истории про Великую Отечественную войну узнал у своей мамы

Президент России Владимир Путин сообщил, что большую часть сведений о Великой Отечественной войне он получил от своей матери. Это он отметил во время просветительского марафона «Знание. Первые».
«Очень важно, когда в семье от одного поколения к другому передается информация... Мне моя мама рассказывала немного очень о некоторых эпизодах времен войны», — заявил Путин. Трансляцию мероприятия вел официальный сайт марафона. Он добавил, что мама делилась с ним воспоминаниями о тех временах, особенно о трудностях, с которыми сталкивалась семья во время блокады, когда его отец воевал на фронте.
Путин подчеркнул важность передачи истории из поколения в поколение и отметил, что доверие к рассказам близких делает эти воспоминания особенно значимыми. Эти заявления были сделаны в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», который посвящен 80-летию Победы в войне и проходит в нескольких городах России, включая Москву.
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