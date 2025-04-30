Появилось видео встречи Путина с режиссером Оливером Стоуном
Президент РФ Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на полях марафона «Знание. Первые». Беседа прошла отдельно от основных мероприятий форума.
«Уважаемый мистер Стоун, очень рад вас видеть», — заявил Путин на английском. Его слова приводит telegram-канал Кремля.
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