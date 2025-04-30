Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном. Видео

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Появилось видео встречи Путина с режиссером Оливером Стоуном
Появилось видео встречи Путина с режиссером Оливером Стоуном Фото:

Президент РФ Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на полях марафона «Знание. Первые». Беседа прошла отдельно от основных мероприятий форума.

«Уважаемый мистер Стоун, очень рад вас видеть», — заявил Путин на английском. Его слова приводит telegram-канал Кремля.

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Президент РФ Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на полях марафона «Знание. Первые». Беседа прошла отдельно от основных мероприятий форума. «Уважаемый мистер Стоун, очень рад вас видеть», — заявил Путин на английском. Его слова приводит telegram-канал Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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