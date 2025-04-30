30 апреля 2025

Индия закрыла небо для связанных с Пакистаном гражданских и военных самолетов

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Индия закрыла небо для Пакистана
Индия закрыла небо для Пакистана Фото:
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Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Индия закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих и арендуемых Пакистаном. Такое решение принято после теракта в Пахалгаме. Об этом сообщило информационное агентство Times Now.

«В ответ на теракт в Пахалгаме Индия закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих и арендуемых пакистанскими авиакомпаниями. Это решение распространяется как на гражданские, так и на военные самолеты», — передает агентство. В документе уточняется, что запрет действует с 30 апреля по 23 мая 2025 года и касается всех пакистанских самолетов.

Ранее URA.RU рассказывало, что индийские власти перекрыли течение реки Инд в сторону Пакистана. Они полностью закрыли все четыре шлюза, регулирующие подачу воды через дамбы и каналы.

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Индия закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих и арендуемых Пакистаном. Такое решение принято после теракта в Пахалгаме. Об этом сообщило информационное агентство Times Now. «В ответ на теракт в Пахалгаме Индия закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих и арендуемых пакистанскими авиакомпаниями. Это решение распространяется как на гражданские, так и на военные самолеты», — передает агентство. В документе уточняется, что запрет действует с 30 апреля по 23 мая 2025 года и касается всех пакистанских самолетов. Ранее URA.RU рассказывало, что индийские власти перекрыли течение реки Инд в сторону Пакистана. Они полностью закрыли все четыре шлюза, регулирующие подачу воды через дамбы и каналы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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