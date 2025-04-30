Индия закрыла небо для связанных с Пакистаном гражданских и военных самолетов

Индия закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих и арендуемых Пакистаном. Такое решение принято после теракта в Пахалгаме. Об этом сообщило информационное агентство Times Now.
«В ответ на теракт в Пахалгаме Индия закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих и арендуемых пакистанскими авиакомпаниями. Это решение распространяется как на гражданские, так и на военные самолеты», — передает агентство. В документе уточняется, что запрет действует с 30 апреля по 23 мая 2025 года и касается всех пакистанских самолетов.
Ранее URA.RU рассказывало, что индийские власти перекрыли течение реки Инд в сторону Пакистана. Они полностью закрыли все четыре шлюза, регулирующие подачу воды через дамбы и каналы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.