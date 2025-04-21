Дача — это не земля для грядок, а место для души и отдыха вместе с семьей и друзьями. В этом убеждена наша коллега Инна Южакова, которая обзавелась небольшим участком в Нижневартовске во время эпидемии коронавируса. В рубрике «Проверено на себе» журналистка поделилась, как превратить дачу в уютный уголок и сколько денег потребуется вложить в комфорт.
Участок в четыре сотки с постройкой, небольшим домиком 55 метров квадратных, обошелся в 700 тысяч рублей. Дача расположена в поселке «Дивный», в черте Нижневартовска. «Купила дачу в 2021 году. Порыв был такой: в разгар эпидемии коронавируса хотелось свежего воздуха. Хотелось выбраться из четырех стен, когда один за другим объявляли карантин. Участок приобрела именно для души и отдыха, а не чтобы выращивать картофель», — поделилась Южакова.
При покупке дачи пришлось учитывать возможные природные катаклизмы. Нижневартовск, например, ежегодно подвергается паводку. От подтоплений дачный домик защищают сваи, на которых и стоит постройка. Еще один фактор, влияющий на цену — это возможность оформить прописку. Дом продавался с уже подключенным электричеством, однако водоснабжение пришлось налаживать самостоятельно.
«Самое дорогое — сделать скважину. В среднем бурение обойдется в 15 тысяч рублей. Плюс насосная станция, в зависимости от параметров разгон в цене — от 20 до 100 тысяч рублей. Сейчас в ванной у меня установлен водонагреватель (восемь тысяч рублей на 50 литров) и насос (шесть тысяч рублей). А одна двухсотлитровая бочка воды стоит 200 рублей, но, конечно, одну бочку никто не привозит, заказываю сразу три. Скважину планирую делать летом», — говорит журналистка.
Септик на даче временно заменил биотуалет стоимостью около восьми тысяч рублей. К нему нужно дополнительно покупать жидкость, шесть литров обходится в 1 500 рублей. Для комфорта на даче также понадобился мобильный кондиционер (15 тысяч рублей) и ТВ-приставка с интернетом. «В целом, основные затраты были заложены именно на банальные удобства. Плюс благоустройство самого участка. Если говорить о сумме, это порядка 300 тысяч рублей», — отмечает дачница.
В самом доме есть предбанник, прихожая, кухня-гостиная, спальня и ванная комната. А на крыше можно сделать мансардный этаж. В помещении пришлось переклеить обои и докупить недостающие бытовые предметы. Например, в кухне-гостиной установили электрический водонагреватель (три тысячи рублей), кулер с питьевой водой (семь тысяч рубелей), плитку одноконфорочную и небольшой духовой шкаф (пять тысяч рублей). Мелкую технику, вроде блендера и тостера перевезли из дома.
«Кстати, чтобы в доме было тепло и грели батареи, нужно покупать специальную жидкость — теплоноситель. Десять литров выйдет на три тысячи рублей», — добавила коллега.
Благоустройство участка потребовало дополнительных затрат. Дачница заказала невысокий декоративный забор (10 тысяч рублей), чтобы оградить клумбы с клубникой, доставшиеся от прежних хозяев. Для сына Инна приобрела футбольные ворота за семь тысяч рублей. А вот об экономии на качелях, купленных за 6 тысяч рублей, хозяйка дачи пожалела уже через пару месяцев — сломались от ветра. «В идеале сделать кованные качели, это очень дорого. Зато долго прослужат», — советует собеседница агентства.
Зону для отдыха, лавки и столик сделали из паллетов. В магазинах подобная мебель продается по 60 тысяч рублей, а паллеты между тем можно купить в десятки раз дешевле. Простой мангал обошелся еще в семь тысяч рублей, а печь с казаном стоила 12 тысяч рублей. Для озеленения территории понадобились несколько клумб для цветов и саженцы сирени и рябины по 10 тысяч рублей.
Пожалуй, самым дорогим удовольствие стал бассейн с комплектующими стоимостью 65 тысяч рублей. В набор входят: тент, лестница, насос, картридж. Чтобы залить большой бассейн полностью, нужно рассчитывать еще на 10 тысяч рублей. А пачка хлорных таблеток для дезинфекции выйдет на 500 рублей. По стоимости бассейн сравним с хозблоком, расположенным на территории участка. В нем хозяйка хранит стройматериалы и авторезину, чтобы не захламлять дом.
«Конечно, до дачи мечты мне еще далеко. Для меня важны удобства, я вложила деньги в них, прежде всего. То есть, купить участок и сделать дачу комфортной под себя — реально за миллион рублей. На перспективу планирую отсыпать участок и обустроить газон, правда это не дешевое удовольствие. Еще в мечтах — поставить банный чан, в зависимости от параметров нужно рассчитывать на 120-160 тысяч рублей. А за домиком открывается живописный вид на небольшую протоку, хочу расположить там беседку», — поделилась вартовчанка.
Журналистка советует закупаться дачными принадлежностями зимой, в период распродаж. А затраты на уютный уголок будут бесконечными, уверяет коллега.
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