«Выстояли в важные минуты»: две победы челябинского «Трактора» над московским «Динамо»

Тренер челябинского «Трактора» Гру благодарит вратаря за победу над «Динамо»
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«Трактор» уверенно стартует в полуфинале
«Трактор» уверенно стартует в полуфинале Фото:

В Челябинске «Трактор» одержал вторую подряд победу над московским «Динамо» в полуфинальной серии плей-офф. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высоко оценил командную борьбу и отметил, что челябинские хоккеисты смогли выстоять в последние решающие минуты матча.  

«Мы забили первыми в стартовом периоде, но игра была напряженной до конца. „Динамо“ — сильный соперник, они давили, особенно в концовке. Отдельное спасибо нашему вратарю — он спас команду в последние минуты. Эта победа важна для нас, мы под конец игры выстояли под давлением сильного соперника», — заявил Гру на послематчевой пресс-конференции.

Тренер «Динамо» Алексей Кудашов признал проблемы своей команды. По его словам, матч получился упорный, но результат снова не в пользу московского клуба.

«В любой игре бывают ошибки. Но мы разберемся и исправимся», — пообещал главный наставник столичного «Динамо». 

Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу челябинского «Трактора». Следующий матч команды сыграют в Москве, где «Динамо» постарается переломить ход противостояния. 

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В Челябинске «Трактор» одержал вторую подряд победу над московским «Динамо» в полуфинальной серии плей-офф. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высоко оценил командную борьбу и отметил, что челябинские хоккеисты смогли выстоять в последние решающие минуты матча.   «Мы забили первыми в стартовом периоде, но игра была напряженной до конца. „Динамо“ — сильный соперник, они давили, особенно в концовке. Отдельное спасибо нашему вратарю — он спас команду в последние минуты. Эта победа важна для нас, мы под конец игры выстояли под давлением сильного соперника», — заявил Гру на послематчевой пресс-конференции. Тренер «Динамо» Алексей Кудашов признал проблемы своей команды. По его словам, матч получился упорный, но результат снова не в пользу московского клуба. «В любой игре бывают ошибки. Но мы разберемся и исправимся», — пообещал главный наставник столичного «Динамо».  Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу челябинского «Трактора». Следующий матч команды сыграют в Москве, где «Динамо» постарается переломить ход противостояния. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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