Пермские ученые рассказали, какие растения улучшают настроение

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) поделились рекомендациями по созданию ароматического сада на приусадебном участке для улучшения здоровья и организации зоны отдыха. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Ароматические сады становятся популярными среди дачников, превращая участки в настоящие оазисы для отдыха и релаксации. Растения в таких палисадниках выделяют эфирные масла, которые оказывают благоприятное воздействие на эмоциональное состояние», — рассказали ученые. Их слова передает издание «Газета.Ru».
По словам специалистов ПНИПУ, отдельные виды растений обладают антимикробными свойствами. Кизильник блестящий уменьшает количество стрептококков в воздухе, а ночная фиалка выделяет противомикробные вещества по ночам. Ромашка и календула тоже очищают воздух, а полынь и пижма отпугивают комаров, сокращая необходимость в химических средствах.
Ученые также рекомендуют для создания ароматического уголка использовать хвойные деревья, такие как сосна, пихта, туя и можжевельник. При этом они предупреждают, что можжевельник не следует сажать рядом с грушами во избежание заражения растений ржавчиной. Черемуха и липа тоже наполняют сад интенсивным свежим ароматом.
В университете подчеркивают, что среди кустарников наиболее ярко выраженным ароматом обладают сирень, чубушник, роза и шиповник. Из травянистых растений специалисты советуют выбирать лаванду, тимьян, шалфей, мяту и мелиссу — они не только приятно пахнут, но и могут быть использованы в кулинарии и фитотерапии.
Большинство душистых трав предпочитает солнечные участки, освещенные не менее шести часов в день, однако мята, мелисса и душистая герань хорошо растут и в тени. В то же время ученые предупреждают о потенциальной опасности некоторых культур: полынь и герань отпугивают пчел, рододендрон и аконит ядовиты для людей и животных, а ландыш, белладонна и клещевина содержат токсины, способные вызвать отравление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!