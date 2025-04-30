30 апреля 2025

Пермские ученые рассказали, какие растения улучшают настроение

ПНИПУ: туя, сирень и мята очищают и ароматизируют воздух в саду и на даче
© Служба новостей «URA.RU»
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Аромат сирени превратит дачу в оазис релаксации
Аромат сирени превратит дачу в оазис релаксации Фото:

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) поделились рекомендациями по созданию ароматического сада на приусадебном участке для улучшения здоровья и организации зоны отдыха. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

«Ароматические сады становятся популярными среди дачников, превращая участки в настоящие оазисы для отдыха и релаксации. Растения в таких палисадниках выделяют эфирные масла, которые оказывают благоприятное воздействие на эмоциональное состояние», — рассказали ученые. Их слова передает издание «Газета.Ru».

По словам специалистов ПНИПУ, отдельные виды растений обладают антимикробными свойствами. Кизильник блестящий уменьшает количество стрептококков в воздухе, а ночная фиалка выделяет противомикробные вещества по ночам. Ромашка и календула тоже очищают воздух, а полынь и пижма отпугивают комаров, сокращая необходимость в химических средствах. 

Ученые также рекомендуют для создания ароматического уголка использовать хвойные деревья, такие как сосна, пихта, туя и можжевельник. При этом они предупреждают, что можжевельник не следует сажать рядом с грушами во избежание заражения растений ржавчиной. Черемуха и липа тоже наполняют сад интенсивным свежим ароматом.

В университете подчеркивают, что среди кустарников наиболее ярко выраженным ароматом обладают сирень, чубушник, роза и шиповник. Из травянистых растений специалисты советуют выбирать лаванду, тимьян, шалфей, мяту и мелиссу — они не только приятно пахнут, но и могут быть использованы в кулинарии и фитотерапии.

Большинство душистых трав предпочитает солнечные участки, освещенные не менее шести часов в день, однако мята, мелисса и душистая герань хорошо растут и в тени. В то же время ученые предупреждают о потенциальной опасности некоторых культур: полынь и герань отпугивают пчел, рододендрон и аконит ядовиты для людей и животных, а ландыш, белладонна и клещевина содержат токсины, способные вызвать отравление.

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Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) поделились рекомендациями по созданию ароматического сада на приусадебном участке для улучшения здоровья и организации зоны отдыха. Об этом сообщает пресс-служба вуза.  «Ароматические сады становятся популярными среди дачников, превращая участки в настоящие оазисы для отдыха и релаксации. Растения в таких палисадниках выделяют эфирные масла, которые оказывают благоприятное воздействие на эмоциональное состояние», — рассказали ученые. Их слова передает издание «Газета.Ru». По словам специалистов ПНИПУ, отдельные виды растений обладают антимикробными свойствами. Кизильник блестящий уменьшает количество стрептококков в воздухе, а ночная фиалка выделяет противомикробные вещества по ночам. Ромашка и календула тоже очищают воздух, а полынь и пижма отпугивают комаров, сокращая необходимость в химических средствах.  Ученые также рекомендуют для создания ароматического уголка использовать хвойные деревья, такие как сосна, пихта, туя и можжевельник. При этом они предупреждают, что можжевельник не следует сажать рядом с грушами во избежание заражения растений ржавчиной. Черемуха и липа тоже наполняют сад интенсивным свежим ароматом. В университете подчеркивают, что среди кустарников наиболее ярко выраженным ароматом обладают сирень, чубушник, роза и шиповник. Из травянистых растений специалисты советуют выбирать лаванду, тимьян, шалфей, мяту и мелиссу — они не только приятно пахнут, но и могут быть использованы в кулинарии и фитотерапии. Большинство душистых трав предпочитает солнечные участки, освещенные не менее шести часов в день, однако мята, мелисса и душистая герань хорошо растут и в тени. В то же время ученые предупреждают о потенциальной опасности некоторых культур: полынь и герань отпугивают пчел, рододендрон и аконит ядовиты для людей и животных, а ландыш, белладонна и клещевина содержат токсины, способные вызвать отравление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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