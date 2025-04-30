30 апреля 2025

Работникам общественного транспорта в Екатеринбурге снова поднимут зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замглавы города также поздравил работников метрополитена с годовщиной запуска подземки
Замглавы города также поздравил работников метрополитена с годовщиной запуска подземки Фото:

В Екатеринбурге работников общественного транспорта ждет очередное повышение зарплаты. Об этом заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил на встрече с коллективом городского метрополитена в честь годовщины запуска подземки, рассказали на сайте пресс-службы городской администрации.

«В течение прошлого года мы дважды поднимали заработную плату сотрудникам метро. Благодаря этому удалось остановить отток кадров с предприятия. В конце этого года запланировано еще одно повышение примерно на 20% — оно призвано закрепить уже устроенных специалистов и привлечь новых. Зарплаты вырастут как в метро, так и в Гортрансе», — подчеркнул заместитель главы города. В день встречи Галямов также вручил благодарственные письма трем сотрудникам метрополитена, а электромеханику Фирдусу Басимову было присвоено звание Почетного работника.

Замглавы отметил, что если ранее дефицит кадров был критическим, то теперь ситуация стабилизировалась, а многие специалисты вернулись на предприятие после улучшения условий труда. По мнению Галямова, это свидетельствует о росте доверия к городским властям и транспортным предприятиям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге работников общественного транспорта ждет очередное повышение зарплаты. Об этом заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил на встрече с коллективом городского метрополитена в честь годовщины запуска подземки, рассказали на сайте пресс-службы городской администрации. «В течение прошлого года мы дважды поднимали заработную плату сотрудникам метро. Благодаря этому удалось остановить отток кадров с предприятия. В конце этого года запланировано еще одно повышение примерно на 20% — оно призвано закрепить уже устроенных специалистов и привлечь новых. Зарплаты вырастут как в метро, так и в Гортрансе», — подчеркнул заместитель главы города. В день встречи Галямов также вручил благодарственные письма трем сотрудникам метрополитена, а электромеханику Фирдусу Басимову было присвоено звание Почетного работника. Замглавы отметил, что если ранее дефицит кадров был критическим, то теперь ситуация стабилизировалась, а многие специалисты вернулись на предприятие после улучшения условий труда. По мнению Галямова, это свидетельствует о росте доверия к городским властям и транспортным предприятиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...