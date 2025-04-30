Работникам общественного транспорта в Екатеринбурге снова поднимут зарплату

В Екатеринбурге работников общественного транспорта ждет очередное повышение зарплаты. Об этом заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил на встрече с коллективом городского метрополитена в честь годовщины запуска подземки, рассказали на сайте пресс-службы городской администрации.
«В течение прошлого года мы дважды поднимали заработную плату сотрудникам метро. Благодаря этому удалось остановить отток кадров с предприятия. В конце этого года запланировано еще одно повышение примерно на 20% — оно призвано закрепить уже устроенных специалистов и привлечь новых. Зарплаты вырастут как в метро, так и в Гортрансе», — подчеркнул заместитель главы города. В день встречи Галямов также вручил благодарственные письма трем сотрудникам метрополитена, а электромеханику Фирдусу Басимову было присвоено звание Почетного работника.
Замглавы отметил, что если ранее дефицит кадров был критическим, то теперь ситуация стабилизировалась, а многие специалисты вернулись на предприятие после улучшения условий труда. По мнению Галямова, это свидетельствует о росте доверия к городским властям и транспортным предприятиям.
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