30 апреля 2025

Прописал 115 человек: житель Сургута пойдет под суд за фиктивную регистрацию в квартире

Житель Сургута за пять месяцев прописал 115 человек в своей квартире
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас сургутянин проходит по уголовному делу по статье 322.2 УК РФ
Сейчас сургутянин проходит по уголовному делу по статье 322.2 УК РФ Фото:

Житель Сургута (ХМАО) предстанет пред судом из-за того, что фиктивно прописал в своей квартире 115 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«В Сургуте местный житель предстанет перед судом за фиктивную регистрацию граждан в своей квартире… Житель Сургута осуществил фиктивную регистрацию 115 граждан Российской Федерации в квартире, принадлежащей ему на праве собственности», — написано на сайте ведомства.

Установлено, что все 115 человек получили прописку всего за пять месяцев — с декабря 2023 года по апрель 2024. При этом, ни один из зарегистрированных в квартире не проживал. Сейчас все граждане сняты с регистрационного учета, а владелиц жилья обвиняется по статье 322.2 УК РФ. Уголовное дело уже направлено в суд.

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Житель Сургута (ХМАО) предстанет пред судом из-за того, что фиктивно прописал в своей квартире 115 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. «В Сургуте местный житель предстанет перед судом за фиктивную регистрацию граждан в своей квартире… Житель Сургута осуществил фиктивную регистрацию 115 граждан Российской Федерации в квартире, принадлежащей ему на праве собственности», — написано на сайте ведомства. Установлено, что все 115 человек получили прописку всего за пять месяцев — с декабря 2023 года по апрель 2024. При этом, ни один из зарегистрированных в квартире не проживал. Сейчас все граждане сняты с регистрационного учета, а владелиц жилья обвиняется по статье 322.2 УК РФ. Уголовное дело уже направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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