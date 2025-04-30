30 апреля 2025

В Курганской области отреставрируют церковь, которую расписывали ученики художника Васнецова

На ремонт исторической курганской церкви направили 20 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Храм восстановят в Шадринском округе
Храм восстановят в Шадринском округе Фото:

Власти Шадринского округа в Курганской области ищут подрядчика, который займется ремонтом церкви Иоанна Предтечи в деревне Крестовское. Ее недавно признали объектом культурного наследия. Об этом говорится в документации тендера. Храм расписывали в XIX веке ученики великого русского художника Виктора Васнецова.

«Ремонт выявленного объекта культурного наследия церкви Иоанна Предтечи в деревне Крестовское. Начальная цена контракта — 20 миллионов рублей», — указано в документации на сайте госзакупок.

В ходе реставрации подрядчик должен будет отремонтировать кирпичную кладку, кровлю, провести общестроительные работы, отмечается в проекте. Ремонт церкви планируется завершить в ноябре, написано в документации.

Согласно открытым данным, храм в честь Иоанна Предтечи построили на народные пожертвования в 1872 году. Большой вклад внес московский дворянин Василий Иванов. Недалеко от церкви ежегодно проводится межрегиональная Крестовско-Ивановская ярмарка.

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Власти Шадринского округа в Курганской области ищут подрядчика, который займется ремонтом церкви Иоанна Предтечи в деревне Крестовское. Ее недавно признали объектом культурного наследия. Об этом говорится в документации тендера. Храм расписывали в XIX веке ученики великого русского художника Виктора Васнецова. «Ремонт выявленного объекта культурного наследия церкви Иоанна Предтечи в деревне Крестовское. Начальная цена контракта — 20 миллионов рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. В ходе реставрации подрядчик должен будет отремонтировать кирпичную кладку, кровлю, провести общестроительные работы, отмечается в проекте. Ремонт церкви планируется завершить в ноябре, написано в документации. Согласно открытым данным, храм в честь Иоанна Предтечи построили на народные пожертвования в 1872 году. Большой вклад внес московский дворянин Василий Иванов. Недалеко от церкви ежегодно проводится межрегиональная Крестовско-Ивановская ярмарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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