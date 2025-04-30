В Курганской области отреставрируют церковь, которую расписывали ученики художника Васнецова

Власти Шадринского округа в Курганской области ищут подрядчика, который займется ремонтом церкви Иоанна Предтечи в деревне Крестовское. Ее недавно признали объектом культурного наследия. Об этом говорится в документации тендера. Храм расписывали в XIX веке ученики великого русского художника Виктора Васнецова.
«Ремонт выявленного объекта культурного наследия церкви Иоанна Предтечи в деревне Крестовское. Начальная цена контракта — 20 миллионов рублей», — указано в документации на сайте госзакупок.
В ходе реставрации подрядчик должен будет отремонтировать кирпичную кладку, кровлю, провести общестроительные работы, отмечается в проекте. Ремонт церкви планируется завершить в ноябре, написано в документации.
Согласно открытым данным, храм в честь Иоанна Предтечи построили на народные пожертвования в 1872 году. Большой вклад внес московский дворянин Василий Иванов. Недалеко от церкви ежегодно проводится межрегиональная Крестовско-Ивановская ярмарка.
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