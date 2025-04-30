Боец СВО из ХМАО лишился 500 тысяч рублей из-за утери сим-карты

Участник СВО из Нягани (ХМАО) потерял сим-карту и стал жертвой кражи 500 тысяч рублей. Дело в том, что утерянную вещь нашел житель Свердловской области, благодаря чему получил доступ к онлайн-банку, откуда и снял деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.
«Установлено, что заявитель утерял сим-карту, оформленную на его имя, после чего неустановленным лицом получен доступ к онлайн-банку и похищены 500 тысяч рублей… В ходе расследования удалось установить лицо, завладевшее деньгами участника СВО, им оказался житель города Нижние Серги Свердловской области», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас на свердловчанина заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Нижнесергинский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры ХМАО, благодаря чему участнику СВО вернут похищенные деньги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!