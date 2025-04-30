30 апреля 2025

Боец СВО из ХМАО лишился 500 тысяч рублей из-за утери сим-карты

© Служба новостей «URA.RU»
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Участнику СВО вернут похищенные деньги
Участнику СВО вернут похищенные деньги Фото:

Участник СВО из Нягани (ХМАО) потерял сим-карту и стал жертвой кражи 500 тысяч рублей. Дело в том, что утерянную вещь нашел житель Свердловской области, благодаря чему получил доступ к онлайн-банку, откуда и снял деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«Установлено, что заявитель утерял сим-карту, оформленную на его имя, после чего неустановленным лицом получен доступ к онлайн-банку и похищены 500 тысяч рублей… В ходе расследования удалось установить лицо, завладевшее деньгами участника СВО, им оказался житель города Нижние Серги Свердловской области», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас на свердловчанина заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Нижнесергинский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры ХМАО, благодаря чему участнику СВО вернут похищенные деньги.

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Участник СВО из Нягани (ХМАО) потерял сим-карту и стал жертвой кражи 500 тысяч рублей. Дело в том, что утерянную вещь нашел житель Свердловской области, благодаря чему получил доступ к онлайн-банку, откуда и снял деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. «Установлено, что заявитель утерял сим-карту, оформленную на его имя, после чего неустановленным лицом получен доступ к онлайн-банку и похищены 500 тысяч рублей… В ходе расследования удалось установить лицо, завладевшее деньгами участника СВО, им оказался житель города Нижние Серги Свердловской области», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас на свердловчанина заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Нижнесергинский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры ХМАО, благодаря чему участнику СВО вернут похищенные деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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