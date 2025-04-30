В Перми 3 и 4 мая из-за проведения ремонтных работ отключат воду

В Перми в предстоящие выходные, 3 и 4 мая, в Индустриальном районе Перми отключат воду. Это связано с подготовкой к капремонту магистрального водовода, Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье».
«С 10:00 3 мая до 12:00 4 мая 2025 года отключат участок водовода диаметром 90 см по улице Карпинского, 63а. Капитальный ремонт участка магистрального водовода протяженностью 300 метров займет две недели. Для сохранения подачи воды построят временный водопровод. Холодное водоснабжение отключат, чтобы переключить на него», — пояснили в компании.
Под отключение попадут дома, расположенные на улицах:
- Ул. 9 мая, 27;
- ул. Архитектора Свиязева, 10, 12, 17, 18, 18а, 19а, 20, 20а, 21, 22, 25, 26, 26а, 30, 30б, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 43, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58, 8;
- ул. Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 46а, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а;
- ул. Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19а, 29, 29/2, 3, 33, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9;
- ул. Декабристов, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 39в, 41, 41/1, 43, 5, 50, 6, 68, 7, 9, 9а;
- ул. Кавалерийская, 15, 17, 18, 24, 26, 30, 51;
- ул. Камышловская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21;
- ул. Карпинского, 100а, 101, 101а, 107, 108, 109, 112, 112 к1, 118, 120, 125, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75б, 76, 77, 77б, 78, 79, 79а, 81, 82, 83, 84, 85а, 86, 87, 87г, 88, 90, 91а, 96, 97, 97а, 99;
- ул. Композитора Глинки, 1, 10, 11, 11а, 13, 15, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- ул. Космонавта Беляева, 39, 40, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 54а, 56, 59, 61, 61в;
- ул. Космонавта Леонова, 24а, 36, 38, 40, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 68б, 82, 84аа;
- ул. Лизы Чайкиной, 22, 28, 33;
- ул. Милиционера Власова, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;
- ул. Мира, 12, 14, 31, 94у;
- л. Олега кошевого, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 34, 40;
- ул. Подводников, 11, 11а, 11б, 12, 13, 15, 17, 27а, 29, 3, 33, 4, 6, 75, 8, 83а, 87, 88б, 9, 92, 94, 96;
- ул. Разведчиков, 25ул. Рязанская, 103, 103а, 105;
- ул. Самолетная, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62а;
- ул. Семченко, 15;
- ул. Сивкова, 1, 12, 14, 16, 1а, 2, 23, 25, 28, 3, 3а, 5;
- ул. Снайперов, 14, 17;
- ул. Советской Армии, 101а, 29, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 45, 46, 47, 49, 51, 60, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 82;
- ул. Сталеваров, 27;
- ул. Сусанина, 10, 4, 5, 9;
- ул. Танкистов, 111, 35, 35а, 39, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78;
- ул. Теплогорская, 20, 22, 24 к1, 24 к2, 24 к3, 24 к4, 24 к5;
- ул. Чердынская, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, 44, 6, 7, 8;
- ул. Шахтерская, 26.
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