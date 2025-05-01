Юрист предупредил о штрафах до 150 тысяч рублей за неправильное вывешивание флагов

Юрист Зернов: за неправильное расположение флагов в России предусмотрен штраф
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В РФ существует правильный порядок расположения флагов
В РФ существует правильный порядок расположения флагов Фото:

За нарушения установленного порядка вывешивания флагов в России предусмотрены административные штрафы для граждан. Об этом рассказал юрист Олег Зернов.

«Традиционно „на майские“ россияне по всей стране вывешивают флаг России, флаг субъекта РФ и копию Знамени Победы. Однако нужно быть бдительными, из-за ошибки можно столкнуться с административной ответственностью — за нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 7 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей», — рассказал Зернов для РИА Новости.

Согласно Федеральному конституционному закону о Государственном флаге РФ, когда флаг России и флаг субъекта РФ размещаются одновременно, государственный флаг должен располагаться слева. Если флагов вывешивается нечетное количество, триколор размещается по центру, а если четное — левее центра.

Закон «О Знамени Победы» также требует, чтобы копия знамени размещалась по аналогичным правилам. Московское правительство предложило унифицированный порядок: триколор в центре, справа от него флаг Москвы и слева копия Знамени Победы.

Хотя случаи штрафов за неправильное размещение флагов встречаются нечасто, имеют место прецеденты. В 2020 году жителя Москвы оштрафовали на 2 тысячи рублей за то, что он неправильно расположил флаги РФ и Москвы на фасаде здания.

Ранее URA.RU узнало у юриста Андрея Конышева, какие штрафы чаще всего получают люди во время майских праздников и как их избежать. По словам эксперта, чаще всего на майские россиян штрафуют за разведение огня.

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За нарушения установленного порядка вывешивания флагов в России предусмотрены административные штрафы для граждан. Об этом рассказал юрист Олег Зернов. «Традиционно „на майские“ россияне по всей стране вывешивают флаг России, флаг субъекта РФ и копию Знамени Победы. Однако нужно быть бдительными, из-за ошибки можно столкнуться с административной ответственностью — за нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 7 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей», — рассказал Зернов для РИА Новости. Согласно Федеральному конституционному закону о Государственном флаге РФ, когда флаг России и флаг субъекта РФ размещаются одновременно, государственный флаг должен располагаться слева. Если флагов вывешивается нечетное количество, триколор размещается по центру, а если четное — левее центра. Закон «О Знамени Победы» также требует, чтобы копия знамени размещалась по аналогичным правилам. Московское правительство предложило унифицированный порядок: триколор в центре, справа от него флаг Москвы и слева копия Знамени Победы. Хотя случаи штрафов за неправильное размещение флагов встречаются нечасто, имеют место прецеденты. В 2020 году жителя Москвы оштрафовали на 2 тысячи рублей за то, что он неправильно расположил флаги РФ и Москвы на фасаде здания. Ранее URA.RU узнало у юриста Андрея Конышева, какие штрафы чаще всего получают люди во время майских праздников и как их избежать. По словам эксперта, чаще всего на майские россиян штрафуют за разведение огня.
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